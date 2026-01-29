„Föl kell lázítanom egész Európát!” – fontos levelet adott át Orbán Viktor (VIDEÓ)

Nekiment a belga miniszterelnök Washingtonnak: Európa sebezhető, és ezt még a szövetségesei is kihasználhatják
Bart De Wever szerint az Egyesült Államok egyre kevésbé tiszteli európai szövetségeseit.
A miniszterelnök a postás helyett adta át a küldeményt egy fodrászatban.
Nem mindennapi küldeményt adott át személyesen Orbán Viktor. A miniszterelnök egy fodrásznak címzett Nemzeti Petíciót nyújtott át, a jelenetről pedig videót is közzétett a közösségi oldalán.
Föl kell lázítanom egész Európát!
– mondta a miniszterelnök a petíció célja kapcsán, hozzátéve hogy Európa szerte már egyre több helyen érezhető, hogy a magyar kormány által megfogalmazott ellenállásnak vannak támogatói.
„Csak kell valaki, aki először nemet mond, ezek mi vagyunk” – tette hozzá Orbán Viktor.
