Ft
Ft
5°C
3°C
Ft
Ft
5°C
3°C
01. 29.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 29.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
nemzeti petíció orbán európa levél miniszterelnök

„Föl kell lázítanom egész Európát!” – fontos levelet adott át Orbán Viktor (VIDEÓ)

2026. január 29. 20:03

A miniszterelnök a postás helyett adta át a küldeményt egy fodrászatban.

2026. január 29. 20:03
null

Nem mindennapi küldeményt adott át személyesen Orbán Viktor. A miniszterelnök egy fodrásznak címzett Nemzeti Petíciót nyújtott át, a jelenetről pedig videót is közzétett a közösségi oldalán.

Föl kell lázítanom egész Európát!

– mondta a miniszterelnök a petíció célja kapcsán, hozzátéve hogy Európa szerte már egyre több helyen érezhető, hogy a magyar kormány által megfogalmazott ellenállásnak vannak támogatói. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez a realitás: kimondták, hogy a Fidesz vagy a Tisza esélyesebb a választási győzelemre

Ez a realitás: kimondták, hogy a Fidesz vagy a Tisza esélyesebb a választási győzelemre
Tovább a cikkhezchevron

„Csak kell valaki, aki először nemet mond, ezek mi vagyunk” – tette hozzá Orbán Viktor.



Nyitókép: 

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Interista
2026. január 29. 20:45
Ursula szektás libsi csürhéjét az Univerzumból is ki kell kergetni !!! Rengeteg kárt okoztak már minden embernek !!! Még a semmit sem tudó balos libsi szavazóknak is ( csak azok még tapsikolnak is hozzá).
Válasz erre
1
0
nuevoreynuevaley
2026. január 29. 20:23
2016 ota kabitja ezzel a maradek idiotait
Válasz erre
0
4
zolotarjov-2
2026. január 29. 20:18
Közben meg is nyiratkozhatott volna! Már megint leette magát? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!