„Föl kell lázítanom egész Európát!” – fontos levelet adott át Orbán Viktor (VIDEÓ)

Nem mindennapi küldeményt adott át személyesen Orbán Viktor. A miniszterelnök egy fodrásznak címzett Nemzeti Petíciót nyújtott át, a jelenetről pedig videót is közzétett a közösségi oldalán.

Föl kell lázítanom egész Európát!

– mondta a miniszterelnök a petíció célja kapcsán, hozzátéve hogy Európa szerte már egyre több helyen érezhető, hogy a magyar kormány által megfogalmazott ellenállásnak vannak támogatói.