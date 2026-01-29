„Felismerik-e vajon a jelenlegi kormány hathatós támogatásainak is betudhatóan sikeres vállalkozók, az életkezdésükhöz soha nem látott segítségben részesülő fiatalok, az adóterheiktől megszabadított édesanyák, a rezsiköltségeket minden hónapban fizetni tudó családok, a tizennegyedik havi nyugdíjból az unokáikat megajándékozó nyugdíjas nagyszülők, hogy ők lesznek a legnagyobb kárvallottjai annak a ballépésnek, ha szavazataikat erre a hazug, csaló bandára pazarolják?
Megértik-e végre az Orbán-fóbiások, hogy átverésük azzal kezdődött, amikor elhitették velük, hogy ez nem is kormány, hanem maffia, amelyik szétlopta az országot, és a haverok zsebébe tömte a pénzünket. Meghallja-e végre mindenki a sunyi csúsztatást a zsebmessiás reakcióiban, amikor terveiről kellene hitelt érdemlően megnyilvánulnia.