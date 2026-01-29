Ft
Ft
5°C
3°C
Ft
Ft
5°C
3°C
01. 29.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 29.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
gazdaság kormány brüsszel támogatás Orbán Viktor ország ukrajna

Trükkök százai 2.0

2026. január 29. 05:54

Megértik-e végre az Orbán-fóbiások, hogy átverésük azzal kezdődött, amikor elhitették velük, hogy ez nem is kormány, hanem maffia, amelyik szétlopta az országot.

2026. január 29. 05:54
null
Gajdics Ottó
Gajdics Ottó
Magyar Nemzet

„Felismerik-e vajon a jelenlegi kormány hathatós támogatásainak is betudhatóan sikeres vállalkozók, az életkezdésükhöz soha nem látott segítségben részesülő fiatalok, az adóterheik­től megszabadított édesanyák, a rezsiköltségeket minden hónapban fizetni tudó családok, a tizennegyedik havi nyugdíjból az unokáikat megajándékozó nyugdíjas nagyszülők, hogy ők lesznek a legnagyobb kárvallottjai annak a ballépésnek, ha szavazataikat erre a hazug, csaló bandára pazarolják?

Megértik-e végre az Orbán-fóbiások, hogy átverésük azzal kezdődött, amikor elhitették velük, hogy ez nem is kormány, hanem maffia, amelyik szétlopta az országot, és a haverok zsebébe tömte a pénzünket. Meghallja-e végre mindenki a sunyi csúsztatást a zsebmessiás reakcióiban, amikor terveiről kellene hitelt érdemlően megnyilvánulnia. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke
Tovább a cikkhezchevron

Brüsszel követelésére azonnal megszüntetné a rezsicsökkentést, hangzik a teljesen életszerű következtetés mindabból, amit eddig tett. Mire nem az a válasz, hogy természetesen, hiszen az egy humbug, hanem képes azt kipréselni a gyűlölettől elfehéredett száján, hogy mindig is törekedni fog arra, hogy a legolcsóbban jussunk hozzá az energiához.

És az mennyi lesz? Négy-ötszöröse a mostaninak? Arról már nem beszél.

Ugyanez a módszere a migrációval, Ukrajna támogatásával és a háborúba sodródással kapcsolatban is. Soha nem volt a maga ura, mindig két változatot kellett magánál hordania mindenből. Egyet Brüsszelnek, egyet a választóknak. Van még két hónap. Talán még nem késő. Mondjuk ezt el minden ellenzékinek, minden bizonytalankodónak. Nem bír ki hazánk még egy ilyen otromba átverést. Mondjunk nemet a korrupt uniós hatalom által megvásárolt sértett árulóra.”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nnjohn
2026. január 29. 07:16
Tűpontos !!! Messiásokból elég volt egy, azt is Jézusnak hívták. Az összes többi hazug csaló.
Válasz erre
0
0
rasputin
2026. január 29. 07:09
pollip 2026. január 29. 07:06 2002-2010 között a társadalom akkori gerince megtanulta, hogy soha többé baloldal! Kérdés. Mikor épült több lakás Magyatországon? 2002-2009 között vagy 2010-2024 között?
Válasz erre
0
0
pollip
2026. január 29. 07:06
2002-2010 között a társadalom akkori gerince megtanulta, hogy soha többé baloldal! A társadalom mostani gerincének is szüksége van egy tanulási folyamatra? Most nagyon más a helyzet! Mi 2010-ben tudtunk javítani! Ha most a Tisza nyerne ( nem fog) , visszafordíthatatlan folyamatok indulnának el néhány év alatt! Milyen jövőt képzeljünk el unokáinknak, gyerekeinknek? Ez lesz a választás tétje!
Válasz erre
0
0
rasputin
2026. január 29. 07:00
balbako_Conduct 2026. január 29. 06:55 Kis hülyém! Mi az a tisztességes nyugdíj és hogyan számolják ki pláne visszamenőlegesen? Ha megemelik mindenki nyugdíját - a mögött nincs és nem is lehet valós teljesítmény - az az infláció vazze! Ezt megkerülendő adják a 13-14. ik havit mert ez egyszeri költségként kigazdálkodható a büdzsében. Figyelj fidesznyugger. A 13. és a 14. havi nyugdíj újra megszüntethető vagy most már örök és visszafordíthatatlan?
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!