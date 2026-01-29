Brüsszel követelésére azonnal megszüntetné a rezsicsökkentést, hangzik a teljesen életszerű következtetés mindabból, amit eddig tett. Mire nem az a válasz, hogy természetesen, hiszen az egy humbug, hanem képes azt kipréselni a gyűlölettől elfehéredett száján, hogy mindig is törekedni fog arra, hogy a legolcsóbban jussunk hozzá az energiához.

És az mennyi lesz? Négy-ötszöröse a mostaninak? Arról már nem beszél.

Ugyanez a módszere a migrációval, Ukrajna támogatásával és a háborúba sodródással kapcsolatban is. Soha nem volt a maga ura, mindig két változatot kellett magánál hordania mindenből. Egyet Brüsszelnek, egyet a választóknak. Van még két hónap. Talán még nem késő. Mondjuk ezt el minden ellenzékinek, minden bizonytalankodónak. Nem bír ki hazánk még egy ilyen otromba átverést. Mondjunk nemet a korrupt uniós hatalom által megvásárolt sértett árulóra.”