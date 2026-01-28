Kemény üzenetet küldtek a romák: „Magyar Péter nem ismeri a cigány közösség szereplőit”

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke közösségi oldalán arról számolt be, hogy találkozót kért a magyarországi nemzeti kisebbségi önkormányzatok vezetőitől, hogy meghallgassa a kéréseiket és javaslataikat.

Ismertette, hogy a Magyarországi Romák Országos Önkormányzatával csütörtökön lett volna találkozója, de azt két okból is lemondta.