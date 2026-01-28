Kemény üzenetet küldtek a romák: „Magyar Péter nem ismeri a cigány közösség szereplőit”

Elnézést kért Lázár János a korábban tett kijelentése miatt
A miniszter reagált kifejtette: mindig nyíltan és világosan beszél, ez lesz a jövőben is.
Aba-Horváth István a Tisza-vezér azon kijelentésére, hogy videó készült volna a találkozójukról, azt felelte, „annyira nem sztár Magyar Péter, hogy videó készítésével kínozzuk magunkat”.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke közösségi oldalán arról számolt be, hogy találkozót kért a magyarországi nemzeti kisebbségi önkormányzatok vezetőitől, hogy meghallgassa a kéréseiket és javaslataikat.
Ismertette, hogy a Magyarországi Romák Országos Önkormányzatával csütörtökön lett volna találkozója, de azt két okból is lemondta.
A politikus úgy fogalmazott, „egyrészt megdöbbentő, hogy Lázár János „vérlázító mondatai” után a roma honfitársainkat képviselő szervezet nem szólította fel azonnali távozásra Orbán Viktor miniszterét, ehelyett félreérthető üzenetről beszéltek.
„Másrészt eljutott hozzám egy videó, amelyben az önkormányzat vezetői kifejtik, hogy a találkozónkat fideszes propagandacélokra akarják felhasználni és érdemi párbeszéd helyett a megbeszélésünket arra akarják kifuttatni, hogy a fideszes propagandahazugságokkal szembesítsenek és erről a Fidesz és Sztojka Attila megbízásából felvételt készítsenek” – tette hozzá Magyar.
A történtek után a Telex megkereste Aba-Horváth Istvánt, a Magyarországi Romák Önkormányzatának elnökét, aki a lapnak elmondta, hogy a közössége gondjainak megismerése, nem lehet akadálya Lázár János miniszter úr kijelentései, illetve az, hogy az Önkormányzatuk nem szólította fel lemondásra a tárcavezetőt.
„Ez csak kifogás, nem is akarta a véleményünket megismerni.
Elég neki a tiszás cigányok véleménye, ez pedig nem egyenlő a magyarországi cigány közösséggel”
– húzta alá.
Aba-Horváth azzal folytatta, hogy a Tisza-vezér megint hazudott, mert nem kezdeményezett semmilyen szervezkedést arra vonatkozóan, hogy videót készítsenek róla.
annyira nem sztár Magyar Péter, hogy videó készítésével kínozzuk magunkat”.
„Azt feltételezem, hogy markáns véleményemmel szemben a hazugság cunami nem lenne hatásos, ezért nem jön el. (…) Azt gondolom, hogyha egy formálható pancser lennék, eljött volna” – írta válaszában a Magyarországi Romák Országos Önkormányzatának elnöke, aki személyes értesítésről nem tudott, a Facebookról értesült arról, hogy Magyar Péter lemondja a találkozót.
Aba-Horváth István arra a kérdésre, hogy van-e tudomása olyan videóról, amelyet Magyar Péter a bejegyzésében említett, azt felelte, „mindenki magából indul ki, nem létezik ilyen videó”.
A Magyarországi Romák Önkormányzatának elnöke arra is kitért, hogy visszautasítja, hogy a Fidesz vagy Sztojka Attila bármikor arra kérte volna őt vagy a munkatársait, hogy ilyen tartalmú videót készítsenek. „Ez egy szaftos magyarázat, amely nélkülöz minden valóság alapot.
Bebizonyítja ez a tény is azt, hogy Magyar Péter nem ismeri a cigány közösség szereplőit, azoknak jellemét,
mindennapjait csupán hazugságaival politikai maszatolást végez, besározva ezzel azokat, akiket erősnek tart. Nem sikerült” – írta az elnök.
