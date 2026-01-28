Ft
tisza párt magyar péter lázár jános önkormányzat elnök roma találkozó

Kemény üzenetet küldtek a romák: „Magyar Péter nem ismeri a cigány közösség szereplőit”

2026. január 28. 21:48

Aba-Horváth István a Tisza-vezér azon kijelentésére, hogy videó készült volna a találkozójukról, azt felelte, „annyira nem sztár Magyar Péter, hogy videó készítésével kínozzuk magunkat”.

2026. január 28. 21:48
null

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke közösségi oldalán arról számolt be, hogy találkozót kért a magyarországi nemzeti kisebbségi önkormányzatok vezetőitől, hogy meghallgassa a kéréseiket és javaslataikat.

Ismertette, hogy a Magyarországi Romák Országos Önkormányzatával csütörtökön lett volna találkozója, de azt két okból is lemondta.

A politikus úgy fogalmazott, „egyrészt megdöbbentő, hogy Lázár Jánosvérlázító mondatai” után a roma honfitársainkat képviselő szervezet nem szólította fel azonnali távozásra Orbán Viktor miniszterét, ehelyett félreérthető üzenetről beszéltek.

„Másrészt eljutott hozzám egy videó, amelyben az önkormányzat vezetői kifejtik, hogy a találkozónkat fideszes propagandacélokra akarják felhasználni és érdemi párbeszéd helyett a megbeszélésünket arra akarják kifuttatni, hogy a fideszes propagandahazugságokkal szembesítsenek és erről a Fidesz és Sztojka Attila megbízásából felvételt készítsenek” – tette hozzá Magyar.

„Elég neki a tiszás cigányok véleménye”

A történtek után a Telex megkereste Aba-Horváth Istvánt, a Magyarországi Romák Önkormányzatának elnökét, aki a lapnak elmondta, hogy a közössége gondjainak megismerése, nem lehet akadálya Lázár János miniszter úr kijelentései, illetve az, hogy az Önkormányzatuk nem szólította fel lemondásra a tárcavezetőt. 

„Ez csak kifogás, nem is akarta a véleményünket megismerni. 

Elég neki a tiszás cigányok véleménye, ez pedig nem egyenlő a magyarországi cigány közösséggel”

– húzta alá.

Aba-Horváth azzal folytatta, hogy a Tisza-vezér megint hazudott, mert nem kezdeményezett semmilyen szervezkedést arra vonatkozóan, hogy videót készítsenek róla. 

annyira nem sztár Magyar Péter, hogy videó készítésével kínozzuk magunkat”. 

„Azt feltételezem, hogy markáns véleményemmel szemben a hazugság cunami nem lenne hatásos, ezért nem jön el. (…) Azt gondolom, hogyha egy formálható pancser lennék, eljött volna” – írta válaszában a Magyarországi Romák Országos Önkormányzatának elnöke, aki személyes értesítésről nem tudott, a Facebookról értesült arról, hogy Magyar Péter lemondja a találkozót.

Aba-Horváth István arra a kérdésre, hogy van-e tudomása olyan videóról, amelyet Magyar Péter a bejegyzésében említett, azt felelte, „mindenki magából indul ki, nem létezik ilyen videó”.

A Magyarországi Romák Önkormányzatának elnöke arra is kitért, hogy visszautasítja, hogy a Fidesz vagy Sztojka Attila bármikor arra kérte volna őt vagy a munkatársait, hogy ilyen tartalmú videót készítsenek. „Ez egy szaftos magyarázat, amely nélkülöz minden valóság alapot. 

Bebizonyítja ez a tény is azt, hogy Magyar Péter nem ismeri a cigány közösség szereplőit, azoknak jellemét,

 mindennapjait csupán hazugságaival politikai maszatolást végez, besározva ezzel azokat, akiket erősnek tart. Nem sikerült” – írta az elnök.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

