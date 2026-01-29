Ft
Ft
5°C
3°C
Ft
Ft
5°C
3°C
01. 29.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 29.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar péter globsec nato hazugság ukrajna

Ahogy a csövön kifér

2026. január 29. 16:27

Ezen nem nagyon van mit magyarázni.

2026. január 29. 16:27
null
Apáti Bence
Apáti Bence
Facebook

Magyar Péter szokásához híven megint igyekszik hazugsággal elfedni a számára kínos igazságot.

Most éppen legújabb ukránpárti igazolását mentegeti, hogy hát nem is annyira ukránpárti, meg nem is tiszta erőből akarja, hogy Ukrajna NATO meg EU-tag legyen, pedig mi az hogy, nagyon is.  

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarország nincs többé egyedül: így akadályozhatják meg az aljas brüsszeli mestertervet

Magyarország nincs többé egyedül: így akadályozhatják meg az aljas brüsszeli mestertervet
Tovább a cikkhezchevron

Részint ugyebár a könyvében is ezek mellett érvelt, részint pont abban a GLOBSEC nevű szervezetben tag, ami 2025 februárjában elindította az 
Ukrajna támogató klub nevű kezdeményezést, amelyet kifejezetten úgy alakítottak ki, hogy támogassa Ukrajna euró-atlanti integrációját, tehát a gyengébbek kedvéért: az EU és a NATO irányába történő közeledését.

Ezen nem nagyon van mit magyarázni, a helyzet az, hogy Orbán Anita tökéletesen  illeszkedik a brüsszeli elvárásokhoz, teljes mellszélességgel támogatja Ukrajnát. 

Ahogy a csövön kifér.”

Nyitókép forrása: Facebook / Orbán Anita

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!