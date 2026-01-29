Van egy titka a magyar választásnak: ezzel söpörheti be a Fidesz a magabiztos győzelmet
A kormánypártoknak van egy versenyelőnye, amiben mindenkit megelőz.
Ezen nem nagyon van mit magyarázni.
Magyar Péter szokásához híven megint igyekszik hazugsággal elfedni a számára kínos igazságot.
Most éppen legújabb ukránpárti igazolását mentegeti, hogy hát nem is annyira ukránpárti, meg nem is tiszta erőből akarja, hogy Ukrajna NATO meg EU-tag legyen, pedig mi az hogy, nagyon is.
Részint ugyebár a könyvében is ezek mellett érvelt, részint pont abban a GLOBSEC nevű szervezetben tag, ami 2025 februárjában elindította az
Ukrajna támogató klub nevű kezdeményezést, amelyet kifejezetten úgy alakítottak ki, hogy támogassa Ukrajna euró-atlanti integrációját, tehát a gyengébbek kedvéért: az EU és a NATO irányába történő közeledését.
a helyzet az, hogy Orbán Anita tökéletesen illeszkedik a brüsszeli elvárásokhoz, teljes mellszélességgel támogatja Ukrajnát.
Ahogy a csövön kifér.”
