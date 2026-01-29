Ft
egyenes beszéd magyar péter dobrev klára atv európai néppárt karácsony gergely

Nyilvánvaló, hogy Dobrev nem a magyarokért küzd

2026. január 29. 18:59

A választókat voksolás után elfelejtenék. Ahogy a baloldal időről időre teszi.

2026. január 29. 18:59
null
Horváth K. József
Horváth K. József
Mandiner

Örülök, hogy Dobrev Klára nem az ATV Egyenes beszédének a vendége volt, hanem Rónai Egon Mérleg című műsorában lépett ki ma a nyilvánosság elé. Azért örülök, mert az Egyenes beszéd megkövetelné magát a tényleges egyenes beszédet, vagyis azt, hogy a valóságnak megfelelő válaszok hangozzanak el, amiből az emberek tájékozódni tudnak. Például arról, hogy érdemes-e a DK-ra szavazni vagy sem.

Természetesen ma sem volt szó egyenes, igaz beszédről, de legalább nem kellett azonnal, a műsor címében szembesülni a megmosolyogtató igaztalansággal.

Tulajdonképpen már az adás első perceiben felállhatott a szőr a néző hátán, amikor azt mondta Dobrev, hogy „iszonyatosan jó dolog DK-snak lenni, iszonyatosan jó dolog ezt a pártot vezetni.”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez a realitás: kimondták, hogy a Fidesz vagy a Tisza esélyesebb a választási győzelemre

Ez a realitás: kimondták, hogy a Fidesz vagy a Tisza esélyesebb a választási győzelemre
Tovább a cikkhezchevron

Vajon miért?

Miért olyan iszonyatosan jó egy szebb időket megélt pártot vezetni, amely húsz százalékos népszerűséget is elért és az ellenzék vezető pártja volt, majd mára az egyszázalékos szintre zuhant vissza? A különböző orientációjú közvélemény-kutatók számai az alacsony értékben megegyeznek. Hogy ebben mi lehet oly iszonyatosan jó, azt csak Dobrev tudja. Bár szerinte a párt 6-7 százalékos stabil parlamenti párt, de ezen a politikai közvélemény ma már leginkább csak mosolyog. 

Mindegy, Dobrev látszólagos önbizalma a jelek szerint kikezdhetetlen. 

Meg azért is iszonyatosan jó neki DK-snak lenni, mert, mint a pártelnök mondja: „Arról beszélhetek, amiben hiszek. Nem kell taktikáznom, nem kell hazudnom. Abban reménykedem, hogy amikor megszólal a pártelnökük, akkor egyiknek sem kell befognia az orrát.”

Már a gondolat is meglepő. Hogy jön ez ide? Ki és miért akarja befogni az orrát? Karácsony Gergely 2014 elején, az akkori ellenzéki összefogás idején utalt arra, hogy bizonyos kompromisszumokat csak erős gyomorral lehet elviselni. Megfogalmazása szerint „be kell fogni az orrunkat, és le kell nyelni egy pohár Unicumot”. Magyar Péter ugyanis határozottan kijelentette, nem köt politikai megállapodást Dobrev Klárával vagy a DK-val a 2026-os választásokra.

Akkor kinek a szavaira kell orrot befogni? Arra nem is gondolok, hogy a DK-sok egy része erre ragadtatná magát, ha a pártelnökük beszél. Vagy mégis?

Magyar Péter csak azok előtt a politikusok előtt „emeli meg a kalapját”, akik 2026-ban nem indulnak el, ezzel is jelezve, hogy a jelenlegi ellenzéki elit háttérbe vonulását tartaná üdvösnek. Szerinte aki 2026-ban nem a Tisza Pártra szavaz, az közvetve Orbán Viktort segít hatalomban tartani, mivel pártját tartja az egyetlen valós kormányváltó erőnek.

Igaz, ami igaz,

a baloldali pártok egymás után lépnek is vissza az indulástól. Így az LMP, a Momentum, a Második Reformkor, sajtóhírek szerint az MSZP. Az embernek van egy olyan érzése, mintha egyfajta varázsütésre tették volna ezt, valamilyen háttérben elhangzó titkos ígéret reményében. 

Persze Magyar szava nem biztosíték semmire. Az viszont tény, hogy ők azok, akik ma a legnagyobb ellenzéki sokaságot meg tudják mozgatni. Ez persze kevés a győzelemhez, de ők azért bíznak benne.

Azért persze a nyilvánosság előtt kötelékben repülnek a DK-val. 

Ugyanis a Tisza az Európai Néppárt tagja, és az pontosan azt jelenti, amit Dobrev ma is nyomatékkal ismételt, hogy küzd az Európai Egyesült Államokért. 

Szavakban lehet mondani, hogy Dobrev megpróbál több és több embert meggyőzni arról, hogy őket megválasztva ebben az országban jobb, könnyebb, szabadabb lehet az élet. Csakhogy velük ez képtelenség. Az Európai Néppárt Manfred Weberrel és itthon Magyar Péterrel az élen hazánk elszánt ellensége. 

Nemzeti petícióval kell megerősítenünk, hogy nem fizetjük az orosz–ukrán háborút, nem fizetjük az ukrán állam működését a következő 10 évben, és nem fizetünk magasabb rezsit a háború miatt!

Aki pedig Európai Egyesült államokért küzd, az minden erejével azon van, hogy a háború folytatódjon, és hogy a magas rezsi, valamint Ukrajna eltartása meg is valósuljon. Általa a magyaroknak nem jobb, hanem rosszabb, nem könnyebb, hanem nehezebb, nem szabadabb, hanem korlátozottabb lesz az élete. Elveszítjük az ország szuverenitását, országunk lakóinak életét Brüsszelből irányítanák. 

Nyilvánvaló, hogy Dobrev nem a magyarokért dolgozik, csak magukat akarják így vagy úgy hatalomban tartani. A választókat pedig a voksolás után elfelejtenék, ahogy a baloldal időről időre teszi.

***

Ezt is ajánljuk a témában

(Fotó: Képernyőfotó, ATV)

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nempolitizalok-0
2026. január 29. 19:33
Leléptek a bolsik Klárától.
Válasz erre
0
0
szilvarozsa
2026. január 29. 19:31
Dobrev maga sem magyar. Magyarország csak az állomáshelye.
Válasz erre
0
0
Antonova
2026. január 29. 19:29
Mit képzelt Mézga Aladár? 😅Azt hitte, hogy ő labdàba rúghat Orbán mellett??? Ő Ferinél is sokkal rosszabb!!
Válasz erre
0
0
csulak
2026. január 29. 19:10
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!