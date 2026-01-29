Miért olyan iszonyatosan jó egy szebb időket megélt pártot vezetni, amely húsz százalékos népszerűséget is elért és az ellenzék vezető pártja volt, majd mára az egyszázalékos szintre zuhant vissza? A különböző orientációjú közvélemény-kutatók számai az alacsony értékben megegyeznek. Hogy ebben mi lehet oly iszonyatosan jó, azt csak Dobrev tudja. Bár szerinte a párt 6-7 százalékos stabil parlamenti párt, de ezen a politikai közvélemény ma már leginkább csak mosolyog.

Mindegy, Dobrev látszólagos önbizalma a jelek szerint kikezdhetetlen.

Meg azért is iszonyatosan jó neki DK-snak lenni, mert, mint a pártelnök mondja: „Arról beszélhetek, amiben hiszek. Nem kell taktikáznom, nem kell hazudnom. Abban reménykedem, hogy amikor megszólal a pártelnökük, akkor egyiknek sem kell befognia az orrát.”

Már a gondolat is meglepő. Hogy jön ez ide? Ki és miért akarja befogni az orrát? Karácsony Gergely 2014 elején, az akkori ellenzéki összefogás idején utalt arra, hogy bizonyos kompromisszumokat csak erős gyomorral lehet elviselni. Megfogalmazása szerint „be kell fogni az orrunkat, és le kell nyelni egy pohár Unicumot”. Magyar Péter ugyanis határozottan kijelentette, nem köt politikai megállapodást Dobrev Klárával vagy a DK-val a 2026-os választásokra.