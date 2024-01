Ilyen a valódi Jürgen Klopp – magyar tanítványa, barátja nyilatkozott a Mandinernek

2024. január 30. 05:34

A magyar szakembert is meglepte a Liverpool edzőjének bejelentése, ám azt is tudja, hogy mit és hol tervez Németországban egykori játékostársa és edzője. Szoboszlai Dominikről is egyeztettek.

Jól ismeri az angol sztárcsapat nyáron távozó menedzserét, Jürgen Kloppot, akivel folyamatosan kapcsolatban áll. Az edzősorsról, a lehetséges folytatásról, a németországi fészekrakásról és Szoboszlai Dominik helyzetéről is beszél lapunknak adott exkluzív interjújában Bódog Tamás. A Hertha Berlin másodedzőjeként Dárdai Pállal együtt dolgozó 53 éves szakember megkeresésünkre megvilágította a német tréner búcsújának a hátterét, a döntés szakmai és emberi oldalát.

Tényleg kiéghet egy edző, jelen esetben Jürgen Klopp, akin mindig azt látjuk, hogy tele van energiával? Gondoljunk bele, közel negyedszázada edzősködik és nem alacsony szinten. Nincsen soha szabadideje, szabadnapja. Ha van, akkor is a csapatával foglalkozik. Látszik rajta, hogy belefáradt. Nem lehet állandóan azon a hőfokon égni, ahogy ő csinálja. Olyan szinten ott áll a kispad mellett, amivel plusz erőt tud adni a játékosainak. Sokkolt, engem is kicsit váratlanul ért a döntése, ugyanakkor abszolút megértem, mert nagyon régóta benne van, ő érzi, mire van energiája, s mire nincs. Pihenőről beszélt bejelentésekor, miközben sokan már a német válogatott élén látják. A nyári Európa-bajnokságra szól Julian Nagelsmann megbízatása... Lesz ő még német szövetségi kapitány! Később, mert most biztos, hogy szünetet fog tartani. Fél vagy egy évet. Azt az egyet el tudom képzelni, ha betlizik Németország a hazai tornán, megpróbálják rábeszélni, hogy vállalja el a csapatot. De szerintem akkor sem most, hanem egy kis kihagyás, feltöltődés után. A magánéletben is ugyanaz a vehemens, tomboló, szuggesztív, pörgős személyiség, akit mi a futballmeccseken látunk? Én még abból indulok ki, hogy játékosként csapattársak voltunk Mainzban az ezredfordulón, majd az edzőnk lett. Tudom, milyen ő, és nem változott: emberileg óriási! Edzőként belenőtt a feladataiba, tanult, és amiben szenzációs: azt mondja, amit gondol. És a szemedbe mondja, őszintén. Jártam már úgy, hogy nekem és a hátam mögött mást mondott egy edző... Ő úgy tudott motiválni, hogy tűzön-vízen vagy a falon átmentél érte. A stuttgarti középpályás, Silvio Meissner (jobbra) fejpárbajt vív a Mainz magyar védőjével, Bódog Tamással (sárgában) a labdarúgó Bundesligában, 2004 augusztus 8-án

Fotó: BERND WEISSBROD / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP Nem lehet, hogy túlzottan is közvetlen, és közel engedi magához a játékosait? Pontosan ez a varázsa. Nem távolságtartó, mint mondjuk a Real Madridot vezető Carlo Ancelotti, aki több lépés távolságot tart. „Kloppó” baráti viszonyban van mindenkivel. Nem egyszerű huzamos időn keresztül ilyen emberségesnek lenni, jó viszonyt ápolni. Vele mindig mindent meg tudtál beszélni, nyitott is és szüksége is van arra, hogy a labdarúgói társként kezeljék, nem csupán edzőként. Hallani olyan pletykákat, hogy családi okokból, a felesége nyomására, tanácsára hagyja abba munkát a szezon végén Liverpoolban. Lehet benne valami? Annyi biztos, felesége van, és most született meg az unokája. Azt tudom, hogy Wiesbadenbe fog visszajönni Mainz mellé, ott fog házat építeni. Jelenleg nem tud úgy kikapcsolódni, ahogy neki szükséges lenne. Tudom, milyen hisztéria veszi körül, már nálunk Mainzban, majd Dortmundban is óriási felhajtás volt körülötte. Ami Liverpoolban van, az brutális, épp ésszel felfoghatatlan. Mint egy rocksztár! És ha te nem tudsz sehova kimozdulni, lépten nyomon megállítanak fotóért, autogramért, amit mindig szívélyesen teljesített, az egy idő után sok. Nyilván végig viszi a megszokott módon és hőfokon a csapatot a nyárig. Neki ebben van az ereje, hogy ezzel a hévvel, mentalitással tud mindenkit motiválni. Ha ez kicsit hiányzik vagy több időre van szüksége a feltöltődéshez, akkor ezt meg tudja ítélni. Azzal, hogy időben ezt bejelentette és kereshetik az utódját, még nagyobbat nőtt az emberek szemében. Kozma István, a Liverpool korábbi magyar középpályása lapunknak elmondta, hogy Szoboszlai Dominik szempontjából nem biztos, hogy előnyös lesz, ha az őt a klubhoz csábító Jürgen Klopp távozik. Mi lesz, ha kikerül az edző védőszárnyai alól? Odavitte, bízik benne, tudja, milyen játékos, és a nyárig még fejlődni fog mellette. Abban bízok, hogy Dominik ki fogja élvezni ezt a közös időszakot, és pár kupát megszereznek és nagy eredményeket fognak együtt elérni. Nem féltem, mert ugyan „Kloppó” határozza meg a Liverpoolt, de van olyan jó focista, hogy megtalálja a saját útját. Ettől neki nem fog megtörni a pályafutása. Emlékszem rá, amikor odakerült, beszéltünk róla, és mondta, tudta, hogy jó játékos, de többet kapott tőle, mint amit remélt, gondolt. A kiesés után a folytatás is veszélybe került. Jelenleg a német másodosztályban a 10. helyen áll a Hertha BSC, amelynél Dárdai Pál vezetőedző mellett dolgozik. Lesz ebből Bundesliga? Jelenleg azzal kell foglalkozni, hogy zsinórban nyerjünk 2-3 meccset, és akkor esetleg lehet arról beszélni, hogy közel állnánk a mezőny elejéhez. De ez az év nem arról szól, hogy visszajussunk az első osztályba. Olyan események történtek a nyáron, hogy a megszűnés fenyegette a klubot. Ezt le tudtuk vetkőzni és stabil középcsapattá váltunk. Szerdán a kupában a Kaiserslauternt fogadjuk a legjobb 4 közé jutásért, nagyszerű dolog lenne továbbjutni. A hangulaton sokat javítana azok után, hogy két hete fiatalon, váratlanul elhunyt klubunk elnöke. Fontos lenne, hogy egy kis pozitív érzést tudjunk adni a szurkolóknak és az egyesületnek. Külföldi és hazai másodedzői feladatok után vezetőedzőként irányította a Diósgyőrt, a Kisvárdát és a Honvédot, 2022 óta ismét mások munkáját segíti. A helyén érzi magát? Ez mindig olyan dolog, hogy ahol dolgozik az ember, ott a legtöbbet és a legjobbat akarja kihozni magából és a csapatból. Palival szívesen dolgozom együtt, jól is megy a munka, de mindenhol az eredmény határoz meg mindent. Jól érzem magam, remek körülmények között tevékenykedhetek. A másik pedig, hogy 70 ezer embert várunk a stadionba a kupameccsre, a hétvégi, Hamburg elleni bajnokin is lesz vagy 50 ezer szurkoló. Meg lehet szokni ezt az atmoszférát, mégis mindig jó érzés ilyen mérkőzéseken részt venni. Élvezem.

Nyitókép:MTI/EPA/Peter Powell

