A rendőrség szerint esélyük sem volt Jotáéknak – ezt lehet tudni a tragikus baleset körülményeiről (VIDEÓ)

Szemtanúk szerint Jotáék gépjárműve váratlanul letért az útról, az árokban landolt, majd rögtön lángokba borult. A brit BBC a baleset körülményeiről a következőket írta:

Az eddigi információink alapján a Lamborghini típusú személyautóban utazók közúti balesetet szenvedtek, a gépjármű előzés közben kaphatott defektet, ami miatt lesodródott az útról.

Ezt később a rendőrség is megerősítette, kiemelve,

a Lamborghini a baleset nyomán porig égett, Jotáéknak pedig esélyük sem volt a túlélésre.

„Közúti baleset történt ma éjszaka fél egykor az A52-es autópálya 65-ös kilométerénél, Cernadilla településen, Zamora tartományban. Egy jármű letért az útról, minden jel arra utal, hogy azért, mert előzés közben az egyik gumiabroncsa szétrobbant. A baleset következtében az autó kigyulladt, és az abban utazó személyek az életüket vesztették” – olvasható a Guardia Civil közleményében.

Cikkében a katalán El Mundo Deportivo rámutatott: a rendőrséghez több bejelentés is érkezett a balesetről, amelynek következtében a lángok átterjedtek a növényzetre is.

A helyszínre később megérkeztek a rendőrök és a tűzoltók, majd egy sürgősségi orvosi egység is, de már csak a két sportoló halálát tudták megállapítani. A Zamora tartományi hírportál közben ezt azzal egészítette ki, hogy a két áldozatot az autó rendszámtáblája alapján tudták csak azonosítani, mivel a holttestek a felismerhetetlenségig összeégtek, de a sportkocsiból sem maradt semmi – ez az alábbi videón is látható.

A brit Daily Mail úgy tudja, hogy az útszakaszt, amelyen a tragédia történt, korábban Spanyolország egyik legrosszabbjaként tartották számon. A portál felidézi: 2020-ban majdnem 15 ezer eurónyi bírságot szabtak ki itt a gyorshajtókra, négy évvel ezelőtt pedig még kampányt is indítottak, hogy csökkentsék a száguldozók számát. A cikk szerint az A-52-est gyakran a legrosszabb vezetési útvonalak egyikeként emlegetik, egy közvélemény-kutatása alapján a sofőrök is így nyilatkoztak, amikor a körülmények mellett azt is vizsgálták, mennyire érzik magukat biztonságban rajta, ráadásul éles kanyarok jellemzik, és gyakorta kelnek át az úttesten vadon élő állatok is.

Az oldal később közölte: Diogo Jotáék egy 150 ezer fontos Urust vezettek, és éppen Santanderbe tartottak, hogy komppal átkeljenek az Egyesült Királyságba. A Daily Mail portugál forrásokra hivatkozva azt írja, a Liverpool támadójának nemrégiben volt egy kisebb tüdőműtétje, ezért az orvosok azt tanácsolták neki, hogy inkább ne repüljön.

Fotó: liverpoolfc.com