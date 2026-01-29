Ft
Valóra vált Magyar Péter álma: együtt provokáltak tiszások és momentumosok a Lázárinfón (VIDEÓ)

2026. január 29. 21:56

Gyorsan megtörtént az összebútorozás.

2026. január 29. 21:56
null

A Mandiner is beszámolt róla csütörtökön, hogy elszabadultak a tiszás provokátorok a Lázárinfón. Megpróbálták megzavarni Lázár Jánost a bekiabálásaikkal, de öt perc leforgása alatt besültek, majd távoztak a helyszínről.

A helyszín nem véletlen, ugyanis a gyöngyösi Lázárinfón Ukrajna támogatása, valamint a magyar cigányság helyzete volt a fő téma.

Az építési és közlekedési miniszter szerint ebben az országban Magyar Péter uszítja a cigányokat a magyarok ellen. Magyar Péter akarja a Rózsadombról a cigányságot a magyarság ellen hergelni, Magyar Péter érdeke a káosz, ami a teremben elkezdett kialakulni.

Később az is kiderült, hogy az odavezényelt romák között volt Lőcsei Lajos, a Momentum roma képviselője is.

Lázár János egyébként minden kérdésre válaszolt, de a provokátorok arra már nem voltak kíváncsiak. A miniszter többek között arról is beszélt, hogy a tartalék szót nem pejoratív értelemben, hanem pozitív értelemben használta.

Mert nem kapott a cigányság eddig még elég lehetőséget”

– jelentette ki Lázár János, aki szerint nem a migrációban kell gondolkodni, hanem a magyarokban.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

 

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
24fokos32
2026. január 29. 22:43
A "Nyú-SZDSZ" magyargyűlölő mocsok féreg szar Momentum kimúlt. Mérhetetlen, már az "egyéb" címszóba suvasztják bele. Lehet, hogy valami bérelt fővárosi irodában néhány hülyével még áltatják magukat, hogy léteznek, most még néhány zápult agyú fogyatékos hőbörgött a színeikben a tiszarosokhoz odasunnyogva, de ütött az órájuk, végük van. Megérdemlik, nem kár értük. Tisztább lesz nélkülük Magyarfölde közéleti levegője. A Momentumnak annyi, neki reszeltek, de távlatokban nem vár jobb sors a Tisza Pártra sem.
Válasz erre
0
0
haxima
2026. január 29. 22:40
Hát, régebben nem volt szimpi nekem a lézerjani, de bassza meg, kurva jól nyomja ezeket a lázárinfókat. A kistérségi Charlie Kirk, Kurva jó volt. Nem tudom, ki az az Orsós tanár úr, de ilyen hatalmas felfogókészséggel inkább ne tanitson semmit.
Válasz erre
1
0
Ízisz
2026. január 29. 22:40
Z. Lázárnak osztódnia kell!!! 💯👌👍👏
Válasz erre
0
0
SzaboGeza
2026. január 29. 22:29
Igazán tanítani való, milyen elegánsan küldi el a "quva" anyjukba, a hazaáruló provokátorokat!!! CSAK A FIDESZ!!! 2/3 után legyen 3/4!!!!:)))
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!