Valóra vált Magyar Péter álma: együtt provokáltak tiszások és momentumosok a Lázárinfón (VIDEÓ)

Totális pánik a Tisza Pártban: Magyar Péter már térden állva könyörög az ellenfeleinek, mert érzi, hogy közeleg a vég
Gyorsan megtörtént az összebútorozás.
A Mandiner is beszámolt róla csütörtökön, hogy elszabadultak a tiszás provokátorok a Lázárinfón. Megpróbálták megzavarni Lázár Jánost a bekiabálásaikkal, de öt perc leforgása alatt besültek, majd távoztak a helyszínről.
A helyszín nem véletlen, ugyanis a gyöngyösi Lázárinfón Ukrajna támogatása, valamint a magyar cigányság helyzete volt a fő téma.
Az építési és közlekedési miniszter szerint ebben az országban Magyar Péter uszítja a cigányokat a magyarok ellen. Magyar Péter akarja a Rózsadombról a cigányságot a magyarság ellen hergelni, Magyar Péter érdeke a káosz, ami a teremben elkezdett kialakulni.
Később az is kiderült, hogy az odavezényelt romák között volt Lőcsei Lajos, a Momentum roma képviselője is.
Lázár János egyébként minden kérdésre válaszolt, de a provokátorok arra már nem voltak kíváncsiak. A miniszter többek között arról is beszélt, hogy a tartalék szót nem pejoratív értelemben, hanem pozitív értelemben használta.
Mert nem kapott a cigányság eddig még elég lehetőséget”
– jelentette ki Lázár János, aki szerint nem a migrációban kell gondolkodni, hanem a magyarokban.
Öt percig tartott a „művelet”.
A felvételt itt tudja megtekinteni: