Így lépett szintet idén Szoboszlai Dominik (VIDEÓ)

Az első tétmeccsen adott gólpassz(ok)ra október végéig kellett várni, akkor egyből kettőt is kiosztott a Nottingham ellen, Nunez és Szalah is hálás lehetett neki egy-egy gól után. Ez a bravúr néhány héttel később a bolgárok elleni, sokáig emlékezetes, sorsdöntő Eb-selejtezőn is összejött, előbb Ádám Martint „rúgta fejbe”, majd a 97. percben középre ívelését a hazai védő csúsztatta a saját kapujába – kilőve ezzel hazánkat a 2024-es németországi Európa-bajnokságra! Néhány nappal később, a csapatkapitány két góljával örökre felejthetetlenné tette a Montenegró elleni hazai show-t is, az első találat egy egészen pazar szóló, a második pedig egy okos összjáték végén született!