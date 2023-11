Ugye, mi jó barátok vagyunk?! – Szoboszlai és Haaland egymásnak feszülhet a csúcsrangadón (VIDEÓ)

Ennél nagyobb meccsel nem is indulhatna újra a klubélet Angliában: szombaton a Manchester City–Liverpool csúcsrangadóval kezdődik a Premier League 13. fordulója. Az első és a második összecsapása a szakmai szempontokon és a presztízsen túl, két barát találkozása miatt is érdekes lesz: a bajnoki címvédő City gólgépe, Erling Haaland és a Pool magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik még Ausztriában, az RB Salzburgnál töltött időszak során kötött barátságot. Jelenleg szomszédok Manchesterben, de egy időben még közelebb éltek egymáshoz, szobatársak voltak. Összecsaptak már Dortmund–Leipzig és Manchester City–Leipzig meccsen is, most pedig jöhet az első egymás elleni rangadójuk a Premier League-ben.

A salzburgi klubmédiának köszönhetően egy mulatságos videót is őriz a sosem felejtő internet, amelyből többek között az is „kiderül”, melyikük a tehetségesebb, kinek jobb a zenei ízlése, ki a viccesebb, melyikük eszik többet, ki horkol hangosabban és kinek van nagyobb sikere a lányok körében...