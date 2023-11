Pont kijuthatunk az Eb-re! – Élőben a Mandineren: Bulgária – Magyarország (állás: 1-1)

15. perc: Továbbra is a bolgárok térfelén zajlik a játék. Botka remek elfutása és visszagurítása után végül nem tudtunk lövőhelyzetbe kerülni.

Ádám Martin a 17. meccsén a 3. gólját szerezte címeres mezben. Márciusban, Budapesten a bolgároknak és az észteknek is beköszönt.

10. perc: GÓÓÓÓÓÓL!!! Szoboszlai erőből középre lövi a jobbról, szabadrúgásból a labdát, a kapus és a védők közé berobbanó ÁDÁM MARTIN 3 méterről előrehajolva a hálóba fejel, 0-1

8. perc: A letámadó Szoboszlait Antov lekönyököli, sárga lap és szabadrúgás a javunkra jobbról, az alapvonal közeléből.

7. perc: Kerkez harcolja ki az első szögletünket. Kis trükközés után Styles ad be lágyan balról, picit magas, így Ádám Martin 5 méterről nem tudja pontosan megfejelni, fölé megy a labda.

6. perc: Járatjuk, birtokoljuk a labdát. Styles aztán ível, de kifejelik a bolgár védők.

3. perc: Zúg a "Hajrá, Magyarország!", közben Delev talpalja le kapusunkat, Dibuszt. Nincs nagy baja a 33. születésnapján 33-adszor válogatott Fradi-hálóőrnek.

2. perc: MAGYAR GÓLHELYZET! Csoboth sarkazásával Styles tempóelőnyben tör be a 16-oson belülre, de éles szögből keresztbe lő a kapu előtt.

1. perc: Bulgária indította útjára a labdát. De már magyar szabadrúgás jön, Ádám harcolta ki. Szoboszlai majdnem 40 méterről rátűzi, ez gyengén sikerült, jócskán mellé megy.

KEZDŐDIK!

Csányi Sándor, MLSZ-elnök piros-fehér-zöld sálban szurkol a magyar válogatottnak a helyszínen. Választanak a csapatkapitányok.

A Himnuszt nem zavarták meg a hazaiak, lévén nincs egyetlen szurkoló sem a stadionban. Ellenben a környékén tüntetnek a bolgár drukkerek, a magyar "Ria, ria, Hungária!" rigmusa behallatszik.

Érkeznek a csapatok, kezdés 6 perc múlva.

Befejezheti az (olasz) melót Marco Rossi csapata. Az utolsó két mérkőzésén egyetlen pontot kell szerezniük a biztos kijutáshoz Szoboszlai Dominikéknak, akik sok hiányzójuk ellenére és szurkolóik nélkül is győzelemre törnek Szófiában a zárt kapus Eb-selejtezőn. A márciusban, Budapesten 3-0-ra legyőzött ellenfél egy éve nem nyert, még Litvániától is kikapott hazai pályán. Szövetségi kapitányunk 3 éve már sikerre vezette a mieinket a bolgár fővárosban, akkor sem kalkulálhatott több kulcsemberével, ezúttal sem. 2020 októberében Szoboszlai Dominik például a salzburgi covid-karanténban rekedt, most Gulácsi Péterre, Willi Orbánra, Sallai Rolandra és Varga Barnabásra sem számíthat, ráadásul a bevált belső védői (Lang, Szalai) gyakorlatilag hetek óta nem játszottak klubcsapataikban, Botka is elvétve.

Megvan a kezdőtizenegy

Ahogy a Mandiner is megjósolta, a következő csapatot küldi pályára a mieink szakvezetője, aki némi meglepetésre Sallai Roland hiányában Csoboth Kevinnek (6 válogatottság/0 gól) szavaz bizalmat. A villámgyors szélső nem csak ugyanúgy 23 éves, mint Szoboszlai, együtt is nevelkedtek Székesfehérváron, a Főnix-Gold FC-ben. Az 1984-ben ifjúsági Európa-bajnok Csoboth Róbert fia megfordult a portugál Benfica utánpótlásában is. Az NB I-ben a székesfehérvári Vidi FC-ben (3 meccs / 2 gól) mutatkozott be, megfordult Szegeden, az Újpestben az idei szezonban 14 mérkőzésen 3 gól és 1 gólpassz a mérlege.

Magyarország: Dibusz – Botka, Lang, Szalai – Nego, Kerkez – Nagy Ádám, Styles - Szoboszlai, Csoboth, Ádám. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Bulgária: Naumov – V. Popov, Petkov, Antov, Nedjalkov – Kraszcev, Csocsev, Gruev – Deszpodov, Mincsev, Delev. Szövetségi kapitány: Ilian Iliev