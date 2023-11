A magyar labdarúgó-válogatott két rutinos játékosa, Dibusz Dénes és Nagy Ádám állt az újságírók rendelkezésére a Telkiben, az MLSZ edzőközpontjában rendezett sajtótájékoztatón. A játékosok többek közt a Bulgária-Magyarország Eb-selejtező egyre szövevényesebb ügyével kapcsolatban kaptak kérdéseket.

A magyar válogatott kapusa elmondta, hogy követik a mérkőzéssel kapcsolatos híreket, de nem foglalkoznak ezekkel, hiszen úgy készülnek, hogy pályára lépnek a csütörtöki mérkőzésen, és szeretnék a pályán bebiztosítani az Eb-részvételt. Úgy érzi, mindez nem befolyásolja a válogatott mentális felkészülését, hiszen a litván-magyar meccs lefújása óta mindnekinek az van a fejében, hogy Bulgáriában pontot, pontokat kell szerezni.

„Egy dolgunk van, hogy a csütörtöki mérkőzéssel foglalkozzunk, és ugyanúgy, ahogy a korábbi találkozókra, tökéletesen felkészüljünk, és készen álljunk arra, hogy kiharcoljuk a továbbjutást”.

Az egészségi állapotára vonatkozó kérdésre válaszolva elmondta, hogy bár két mérkőzést ki kellett hagynia, de a legutóbbi három meccsét a Ferencvárosban végigjátszotta, és bár „eljött az az időszak, hogy kicsit itt is, ott is fáj”, de semmi nem akadályozhatja meg, hogy csütörtökön játékra kész állapotban legyen. Elmondta azt is, hogy kisebb sérülését követően Gulácsi Péter is csatlakozott a válogatott kerethez Telkiben, és bízik benne, hogy következő két mérkőzésre ő is bevethető lesz.

A bolgárokat Dibusz szerint maximálisan komolyan kell venni, és ennek szellemében is kell készülniük, mert bár a bolgár válogatott játékosai ugyanazok, de a csapatot új edző vezeti, és ilyen helyzetben mindig zsákbamacska, hogy hogyan játszik majd az ellenfél.

Nagy Ádám elmondta, hogy nagyon jó érzés, hogy 75 válogatott mérkőzésével ő az egyik legtapasztaltabb a jelenlegi csapatból.

„Az egyik szemem sír, a másik nevet, hiszen ez azt jelenti, hogy öregszem. Ezt jelzi az is, hogy egyre fiatalabb játékosok vannak mellettem a keretben, aminek persze örülök, hiszen ez a magyar labdarúgás fejlődését szolgálja, és azt mutatja meg, hogy egyre több magyar fiatalban van potenciál.

... Én is a vége felé közelítek, de remélem, hogy nem jövök kifelé az erdőből, hanem a közepe felé vagyok egyelőre”.

Elmondta azt is, hogy nagyon örül, hogy a litván válogatott ellen 75. alkalommal is pályára léphetett a nemzeti együttesben, de sajnálja, hogy azon a mérkőzésen nem sikerült bebiztosítaniuk az Eb-re való kijutást, de nagyon reméli, hogy ez most csütörtökön sikerül, ahogy a csoportelsőséget is szeretnék bebztosíteni.

A labdarúgó beszélt arról is, hogy klubcsapatában a Pisában sajnos jelenleg nem kap elég játéklehetőséget. Elmondta, hogy azon dolgozik, hogy megkapja a játéklehetőséget, de ha ez a helyzet nem változik, télen klubot kell váltania, hiszen amennyiben a magyar labdarúgó-válogatott kijut az Európa-bajnokságra, rendszeresen játékban kell lennie, hogy részt vehessen a kontinenstornán.

Nagy Ádám szerint a litván válogatott ellen volt a csapatban egy túlzottan lezser mentalitás, ezt Bulgária ellen el kell kerülni, és úgy érzi, hogy ha a pályán be tudják tartani Marco Rossi szövetségi kapitány elvárásait, akkor jó eredményt tudnak elérni.

A bolgár-magyar meccsel kapcsolatos médiazajjal kapcsolatban pedig úgy fogalmazott, „A mai modern világban nagyon nehéz ezt az ötlözőn kívül hagyni, és ne menjen be a játékosok fejébe. Ez a médiának is köszönhető, hiszen bármilyen rezzenésre egy hangzatos szalagcímmel íródik két-három cikk. Ezt azonban nekünk el kell fogadni. Lesz most egy csapatmegbeszélésünk, amelyen szóvá fogjuk tenni, hogy amíg az UEFA szerint áll csütörtökön a mérkőzés, addig úgy fogunk nekimenni, ha meg a kerekasztalnál döntik el, hogy 0–3 nekünk, akkor azt fogadjuk el. Sportszakmai szempontból nagyobb az értéke, ha a gyepen tudnánk kiharcolni a továbbjutást. De ha bárki arra kíváncsi, hogy én mit érzek ezzel kapcsolatban,

nem lenne keserű a szám íze, ha játék nélkül jutnánk ki.

Peches szituáció, de én úgy érzem, hogy a selejtezősorozat során szívünket, lelkünket kiraktuk, nem véletlenül állunk hat mérkőzés után az első helyen. Örülnénk, hogy kint vagyunk, és onnantól arra koncentrálnánk, hogy Montenegró ellen teltház előtt jó mérkőzéssel zárjuk a sorozatot. De sokkal jobban örülnénk, ha csütörtökön a pályán dőlne el a kijutás.”