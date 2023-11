Megrendült volna Klopp bizalma Szoboszlaiban? – Vasárnap a Brentford ellen kiderül!

November 12-én vasárnap 15 órai kezdettel játsszák a Liverpool-Brentford mérkőzést a Premier League-ben, amely Szoboszlai Dominik 12. bajnoki mérkőzése lesz a vörösök mezében. Pontosabban lehet, hiszen cikkünk megjelenésének időpontjában még nem nyilvánosak a kezdőcsapatotk, így nem tudhatjuk, hogy a magyar játékos ismét megkapja-e a bizalmat Jürgen Klopptól, és pályára lép-e a mérkőzésen.

Rengeteget írtunk már arról, hogy Szoboszlai a várakozásokat messze felülmúlva teljesített eddig a Liverpool csapatában, és a 2023/2024-es idényben minden Premier League-mérkőzésen kezdő volt. A magyar válogatott csapatkapitánya a szaksajtótól és a labdarúgás-statisztikai oldalaktól is rendre kiváló értékeléseket kapott, nem csoda, hogy az első tíz meccset végig is játszotta.

A legutóbbi fordulóban azonban a Luton elleni idegenbeli bajnokin a 66. percben lecserélte őt edzője, és ez valószínűleg nem volt véletlen.

Honfitársunknak nem ment annyira a játék mint eddig. Bár tény, hogy nem csak ő, hanem az egész csapat szenvedett a meccsen, és csak egy 1-1-es döntetlent sikerült elérniük az ellenfél. Szoboszlai 6,6-os értékelést kapott, ami az ő esetében kifejezetten alacsony, és ezt a mérkőzésen mért statisztikai mutatói is igazolták.

A Premier League-ben nincs könnyű ellenfél, ezt Szoboszlaiék is tudják

A Premier League-t nem véletlenül tartják a világ jelenleg legerősebb bajnokságának. Az angol eslő osztályban tényleg bármelyik csapat képes kiemelkedő eredményt elérni egy-egy meccsen, és akár megverni bárkit. Még a legjobbak sem lehetnek biztonságban – jó példa erre, épp a legutóbbi mérkőzés, amelyen Szoboszlaiék csak döntetlent játszottak a kiesőzóna hátárán, a 17. helyen álló Luton vendégeként.

A Liverpool következő ellenfele ráadásul az előzőnél jóval erősebb együttes lesz. A 12. fordulóban a Brentford látogat majd az Anfieldre, és bár a hazai pálya mindig előnyt jelent, biztosan kemény mérkőzésre lehet számítani egy erős ellenfél ellen.

A bajnokságban jelenleg a 9. helyen álló „Méhek” becenevű londoni középcsapat idén olyan együtteseket győzött le mint a Chelsea vagy a West Ham, (előbbit ráadásul idegenben, két góllal) és a Liverpoolhoz hasonló játékerőt képviselő Arsenal is csak egy gólt tudott ellenük szerezni. Vendégként is nagyon erősek, hiszen a Manchester United valamint a Newcastle otthonában is csak egy góllal kaptak ki.

A Brentford keretének értéke 391 millió euró, ami nagyjából a fele a Liverpoolénak, ám ez önmagában nem sokat jelent. Szoboszlai csapat tehát kemény ellenféllel néz majd szembe vasárnap. A londoni együttes nem kezdte jól az idényt, de a legutóbbi három mérkőzését megnyerte, és nem árt emlékezni, hogy tavaly januárban otthon 3-1-re verték Klopp fiait, az Anfielden pedig csak egy gólt kaptak.

Vajon kezd-e Szoboszlai Dominik a Brentford ellen?

Hogy miért merül fel egyáltalán a kérdés? A Liverpool jelen pillanatban nincs a legjobb formában, ezt jelezte az Európa Ligában csütörtökön a Toulouse-tól elszenvedett 3:2-es vereség, amely lehetett volna még rosszabb is, hiszen a francia együttes 5 gólt szerzett, de 2-t érvénytelenítettek. Jürgen Klopp nem is rejtette véka alá csalódottságát, rendesen kiakadt a mérkőzést követó sajtóbeszélgetésen.

Szoboszlai ezen a meccsen nem kezdett, és csak a második félidőre állt be. Ez nem kifejezetten meglepetés, hiszen Klopp rendszeresen rotálja a csapatot, és az Európa Ligában jellemzően csereként számít legjobbjaira,

a magyar játékos azonban itt is közepesen teljesített, a Sofacore-tól például 6,7-es értékelést kapott.

Ettől függetlenül válogatottunk csapatkapitánya nagy valószínűséggel kező lesz majd a Brighton ellen. Már csak azért is, mert a középpályáról jelnleg eltiltás miatt hiányzik az argentin világbajnok Alexis Mac Allister, és bár Ryan Gravenberch kiválóan teljesít, ám jelenleg egy kisebb sérüléssel küzd, ahogy Curtis Jones is, így nem valószínű, hogy pályára lépnek, ezért Kloppnak nem marad sok választása a középpályán.

Andrew Robertson, Stefan Bajcetic és Thiago Alcantara komolyabb sérüléssel küzdenek, rájuk még jó ideig nem számíthat Klopp, Mac Allister idei ötödik sárgája miatt kapott eltiltást, míg Van Dijk felépült betegségéből, így pályára léphet a Brighton ellen. Luis Díaz édesapját – aki tíz napot töltött gerillák fogságában – pénteken engedték el az emberrablók, a játékos ezért valószínűleg Kolumbiába utazik a családjához, és valószínű, hogy nem fog rendelkezésre állni a meccsen. Szoboszlai, Alisson, Konaté, Szaláh és Alexander-Arnold azonban tudott pihenni az elmúlt mérkőzéseken, így frissen léphetnek pályára a mérkőzésen.

A This is Anfield, az Evening Standard és a 90min egyaránt egy 4-3-3-as felállást tart a legvalószínűbbnek a következő mérkőzésre, az alábbi kezdőcsapattal:

kapus: Alisson Becker

védők: Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Konstantinos Tsimikas/Joe Gomez

középpályások: Endó Wataru, Szoboszlai Dominik, Harvey Elliott

támadók: Mohamed Szaláh, Darwin Núnez, Diogo Jota

Nyitókép: Matt McNulty/Getty Images