Az előző bajnokság ezüstérmese miatt mentek, meg akarták nézni, hogyan véd Fritz a kapuban és miképp muzsikál a Weisz-Braun támadó kettős az alig ismert újonc, Újpesti Torna Egylet ellen. A meccs előtt talán politikáról is beszélgettek, arról, hogy az országos választáson az 1875 óta kormányzó Szabadelvű Párt vereséget szenvedett, ami a Monarchiát is veszélybe sodorhatja, meg arról is, hogy nem csitul az orosz-japán háború. Pesten zajlott az élet. Pont vasárnap nyitott a Grand Café Aréna kávéház az Aréna út és az István út kereszteződésén és sokan készültek arra is, hogy este megnézik a részleges holdfogyatkozást.

Weisz Ferenc, az első Fradi-Újpest gólszerzője

Fotó: Wikipedia