Az Újpest üzent a Ferencvárosnak a derbi előtt

Gólgazdag mérkőzésen, győzelemmel örvendeztette meg a szurkolóit és készült a jövő vasárnapi derbire az Újpest FC. A labdarúgó NB I 10. fordulójában Csoboth Kevinék 5-3-ra győzték le a vendég Kecskemétet a Megyeri úton. A válogatott szélső duplázott, Tamás Krisztián 30 méteres bombagólt lőtt és betalált Onovo, illetve Tajti Mátyás is. 5-0 volt az állás az 52. percben, majd a legutóbbi bajnokságban ezüstérmes vendégek szerezték sorra a góljaikat: Szalai Gábor, Szuhodovszki és Vágó is eredményes volt. A hajrában a gólvonalról mentettek a hazaiak és Banai kapusnak is nagyot kellett védenie, hogy ne legyen izgalmas a vége.

Az Újpest sorozatban harmadszor győzött, és a tabellán feljött a Paks mögé a második helyre, megelőzte - a kettővel kevesebbet játszó - ősi rivális Ferencvárost. Jövő vasárnap Ferencváros - Újpest derbit rendeznek a Groupama Arénában. A Fradi holnapi, diósgyőri fellépésével hamarosan külön is foglalkozunk.

A labdarúgó NB I 10. fordulójának eddigi eredményei: Újpest – Kecskemét 5-3, Paks – Zalaegerszeg 5-2, Kisvárda – Mezőkövesd 2-1

A vasárnapi program: MTK – Puskás Akadémia (13.15), Debrecen – Fehérvár (15.30), DVTK – FTC (17.45)

A Fradi miskolci vendégjátékára egyébként minden jegy elfogyott, több mint 12 ezren lesznek a 2018-ban átadott stadionban.