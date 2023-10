Kiket húz elő a cilinderből? – varázsolnia kell Marco Rossinak

Most nem az elsőszámú az első

Willi Orbánhoz hasonló monopol helyzetben volt Gulácsi Péter is a magyar válogatottban. A – szintén a német Leipzig kötelékébe tartozó – kapus súlyos térdsérülése miatt legutóbb 2022 szeptemberében állt címeres mezben a gólvonalon, majd térdműtétek és hosszas rehabilitáció után tart ott, hogy kupameccsen már védett, de egyelőre klubjában is a lehetőségre vár. Marco Rossi szeptemberben már behívta a 33 éves hálóőrt a keretbe, elsősorban gesztust gyakorolva. Orbánnal ellentétben ezen a poszton egyértelmű és megnyugtató a helyettes személyének kiléte: a Ferencvárossal nemzetközi szinten is évek óta bizonyító Dibusz Dénes többször bizonyította, bár Gulácsi a nagyobb név, lehet rá számítani – mint Belgrádban is – kiélezett szituációkban is.