Orbán kiesése a kijutásunkat is veszélyeztetheti – volt válogatott csapatkapitány a Mandinernek

Azt mondják, nincs pótolhatatlan játékos. Valószínűleg inkább több olyan van, aki helyett igenis bátran be lehet vetni mást anélkül, hogy egy csapat megsínylené. Nos, Willi Orbán a kivételek közé tartozik, főképp a magyar labdarúgó-válogatottban. A Németországban született, magyar és lengyel felmenőkkel is rendelkező belső védő jelenléte (vagy távolléte) kulcsfontosságú Marco Rossi együttesében. A csendes, halk szavú, a mutatott játékával és viselkedésével követendő irányt adó focistára – ha csak nem történik csoda – nem számíthat az Európa-bajnoki selejtezősorozat második felében a mieink olasz trénere. A Csehország elleni (1-1) vasárnapi felkészülési mérkőzésen a 61. percben lecserélt Orbánról kiderült, hogy – bár eleinte úgy tűnt, gyorsan gyógyuló térdsérülést szenvedett – akár 10 hétre, azaz két és fél hónapra kidőlhetett sorból. Hogy mekkora érvágást jelent a kiesése, már a csehek elleni utolsó fél órában érződött. Nem csak a Lang Ádám röviden hazafejelt labdájából szerzett vendég gólra érdemes gondolni, hanem arra is, hogy szinte elillant az addig stabil védősorunk magabiztossága – hangsúlyozta lapunknak Nagy Antal, korábbi 32-szeres válogatott labdarúgó, az 1986-os világbajnokságon szerepelt magyar válogatott csapatkapitánya.

„Láttuk, hogy mi történt a csehek ellen, miután le kellett cserélni? Na, akkora veszteség az ő kiesése. Pont mielőtt bejelentették, hogy súlyos a sérülése, mondtam, imádkozzunk, ne legyen komoly baja, mert akkor borzasztó nehéz helyzetbe kerülünk. És

sajnos borzasztó nehéz helyzetbe kerültünk.

Ugyanis nem egy játékos, hanem a védekezésünk központja esett ki. Nem csak a játéka kimagasló, hanem a személyisége. Ahogy köré rendeződik az egész hátvédsor, az nagyon sokat számít. Marco Rossinak most van egy olyan feladata, amit megmondom őszintén, ebben a pillanatban nem tudom, hogyan old meg. Hol talál egy Orbán szintű védőt? Szerintem a felállás megmarad: három belső bekk és két szélső, csak kellene egy kis, vagy egy nagy másik Willi Orbán valahonnan. A védelem stabilitását korábban a sérülése után lassan tétmérkőzésen is visszatérő kapus, Gulácsi Péter és a szintén Lipcsében játszó Willi Orbán összeszokott kettőse adta. A legerősebb tartópillért kiütötte az élet alólunk. Nem irigylem a szövetségi kapitányt.”

Budapest, 1985. május 13. A Mexikói Labdarúgó Világbajnokság 24-es döntõjébe jutott magyar labdarúgó válogatott portréi és csapatképe. A képen: Nagy Antal. MTI Fotó: Wéber Lajos

Világsztárokat is megállított

Az elmúlt időszakban a Willi Orbán–Lang Ádám–Szalai Attila belső hármas megbonthatatlan volt, egyetlen gólt kaptunk például az eddigi négy Eb-selejtezőnkön, azt is Szalai rúgta a saját kapunkba. A felnőtt magyar válogatottban éppen a Rossi-éra elején, 2018 őszén bemutatkozó Orbán azóta 43 mérkőzésen játszott, 6 gólt is betett a közösbe. Játékintelligenciájára jellemző, hogy mindössze 5 sárga lapot kapott védő létére. Pedig Kylian Mbappé, Karim Benzema, Harry Kane, Thomas Müller, Robert Lewandowski, Alexandar Mitrovics és Dusan Vlahovics is szembejött vele... A nemzeti tizenegy legutóbbi 15 mérkőzésén – a csehek elleni kényszerű cserét leszámítva – végig a pályán volt. Amikor Willi Orbán nélkül mentünk a csatába, akadtak problémák. Nyilván nem kizárólag a hiánya miatt, de 2019-ben nélküle buktuk el a sorsdöntő cardiffi, utolsó Eb-selejtezőt (Wales-Magyarország 2-0), és egyenes ági kijutás helyett csak a 4. lettünk a csoportban. Akkor kisebb műtét miatt maradt távol Orbán, aki lemaradt a Puskás Aréna nyitómeccséről is, amit 2-1-re Uruguay nyert meg. A 66 esztendős Nagy Antal szerint a labdakihozataloknál fog különösen hiányozni a 30 éves Willi Orbán.