Kimatekoztuk: így juthat ki a Rossi-csapat az Eb-re

Túl vagyunk az Eb-selejtezők 5. fordulóján. Pontosabban a csapatok nagy része, mert a magyar labdarúgó-válogatott a vasárnap szünnapot kapott (barátságos felkészülési meccset vívtunk a csehek ellen), ezért még csak négy mérkőzést játszott. Marco Rossi együttese ezzel együtt is vezeti a G-csoportot 10 pontjával és jobb gólkülönbségével (7-1) a Szerbek előtt, és 2 ponttal Montenegrót megelőzve.

Nagyon fontos, hogy két – papíron – legnehezebb idegenbeli mérkőzésünket (Szerbia és Montenegró elleni) már lejátszottuk, és ezeken sikerült 4 pontot szereznie a nemzeti együttesnek, ami nagy lépés a cél, a kijutást érő első két hely egyike felé.

A következő mérkőzéseken a többi csapat – három fellépésén – legfeljebb 9 pontot gyűjthet, a magyar válogatott viszont még négy mecset fog játszani, így akár 12-t is szerezhet.

Ezek a forgatókönyvek persze egyszerre nem valósulhatnak meg, nézzük tehát, mik a lehetséges kimenetelek!

A jelenleg 2-2 ponttal álló Bulgária és Litvánia közül az egyik matematikailag még továbbjuthat, ha minden mérkőzését megnyeri, a -5-ös és -6-os gólkülönbségén is óriásit javít, és egyszerre teljesül az, hogy Magyarország vagy Szerbia 0, vagy maximum 1 pontot szerez, és Montenegró legfeljebb 3 pontot szerez. Mindez együtt olyannyira valószínűtlen, hogy ezzel a kimenetellel jelen cikkben nem számolunk. Épp ezért két közvetlen riválisunk, a 10 ponttal álló Szerbia, és az eddig 8 pontot szerző Montenegró eredményei lesznek érdekesek számunkra, azok közül is azok az esetek, ha a három csapat egymás elleni mérkőzésein kívül a két kisebb ellen győzelmekkel számolunk.

A magyar nemzeti együttesnek természetesen nem az ellenfelekre kell figyelnie, mi viszont az esélylatolgatáshoz kénytelenek vagyunk a konkurencia eredményeit is figyelembe venni.

Innen nézve ellenfeleink mérkőzései közül a mi szempontunkból a legfontosabb még versenyben lévő szerb és montenegrói csapat. A szerbek és a montenegróiak Belgrádban játszanak majd egymás ellen, és – amennyiben az UEFA addig nem szab ki újabb büntetést – valószínűsíthető, hogy telt ház előtt, ami azt jelenti, hogy a vendégeknek igen nehéz dolga lesz.

Mi van, ha nyerünk Szerbia ellen Budapesten?

A magyar válogatott legközelebb október 14-én lép majd pályára, mégpedig a Puskás Aréna gyepére Szerbia ellen. Magyar győzelem esetén Montenegró két győzelemmel juthat csak tovább, és mivel az egyik a szerbek elleni mérkőzés lenne, utóbbiak a Bulgária elleni győzelemmel is csak úgy jutnának tovább, ha mi a bolgárok és a litvánok ellen egy pontot sem szereznénk.

Amennyiben Szerbia ellen nyerünk, és a szerb csapat legalább döntetlent ér el Montenegró ellen, utóbbinak ellenünk és Litvánia ellen is nyernie kell, és ekkor is csak úgy van esélyük, ha mi a többi meccsen nem szerzünk pontot, vagy legfeljebb egyet, és gólkülönbségben is megelőznek minket.

Összegezve, egy szerbek elleni győzelemmel a magyar válogatott úgy léphetne pályára a montenegrói, a bolgár és a litván együttesek ellen, hogy elég egy pontot szereznie és jobb gólkülönbséggel végeznie, és kijut az Eb-re.

De mi a helyzet, ha csak ikszelünk déli szomszédainkkal?

De vissza a szerbek elleni mérkőzéshez, amennyiben mi döntetlent játszunk velük, és Litvánia, valamint Bulgária ellen szerzünk minimum 4 pontot,

Montenegrónak 3 meccset kellene nyernie, és ezeken legalább nyolcgólos gólkülönbséget elérnie,

de még így is csak akkor jutna ki, ha mi csak egy góllal szerzünk többet, mint amennyit kapunk.

Amennyiben a szerbek velünk és Montenegróval is leikszelnek, és további három mérkőzésünkön egy pontot szereznénk, Montenegrónak két meccsen 3 pont és jobb gólkülönbség, vagy 4 pont kellene, és az, hogy Szerbia legfeljebb 1 pontot szerezzen Bulgária ellen. Hogyha viszont a szerbekkel döntetlenre végzünk, ők pedig kikapnak otthon Montenegrótól, pontegyenlőséggel fogunk állni, vagyis az a két együttes megy az Európa-bajnokságra, amelyik a Litvánia és Bulgária elleni mérkőzéseken jobb eredményt ér el. Magyarország ekkor még két meccset játszik, ha legalább 2 pontot szerez, Montenegrónak és Szerbiának is nyernie kell. Amennyiben a litvánok és a bolgárok ellen összesen 1 pontot sikerülne szerezni, riválisaink közül mindkettő legalább döntetlent kell játsszon és jobb gólkülönbség kéne nekik.

Ez történhet, ha kikapunk a szerbektől

Az esetben, ha a szerbek ellen vereséget szenvedne a nemzeti tizenegy, Montenegró pedig őket veri meg, nekünk legalább egy pont kell, és az, hogy Montenegró ellenünk és Litvánia ellen se nyerjen. De ha déli szomszédaink ellenünk nyernek és szerb-montenegrói döntetlenre végződne, Montenegrónak ellenünk legalább egy pont kell, és az is csak akkor elég, ha mi nem szerzünk többet Bulgária és Litvánia ellen.

Amennyiben a szerbek Budapesten és Belgrádban is győznének, Montenegró nagyon nehéz helyzetbe kerülne, mert ellenünk minimum döntetlenre lenne szüksége, de az is csak akkor elég neki, ha jobb a gólkülönbsége, és mi nem szerzünk összességében több pontot.

A magyar labdarúgó-válogatott összességében biztató pozícióból várja a következő mérkőzéseket. Reménykedésre ad okot, hogy Marco Rossi együttesében rendkívüli a csapatmorál és a csapategység, és a fiúknak az elmúlt egy éves teljesítményük fényében megérdemelten önbizalomért sem kell a szomszédba menniük. Ezzel szemben riválisainknak, Szerbiának és Montenegrónak jóval nehezebb dolga lesz. Erre persze nem alapozhatunk, de ha legalább egyikük ellen itthon sikerül nyerni, tényleg karnyújtásnyira kerül az Eb-szereplés.