Az öttusa és a súlyemelés egyelőre megmenekült, a boksz sorsa megpecsételődött az olimpián – döntött a NOB

Az öttusa – ugyan új formájában –, de egyelőre megmenekült

Fontos hírek érkeznek Mumaiból, ahol a NOB közgyűlése

hétfőn majd Fürjes Balázs rendes NOB-taggá választásáról is dönteni fog.

Ezt megelőzően azonban sorsdöntő, egyes sportágak megtartását vagy akár teljes elsorvasztását is szolgáló döntések is születnek a nemzetközi olimpiai mozgalom csúcsvezetőinek szándéka szerint. Thomas Bach, a NOB elnöke pénteken sajtótájékoztatón jelentette be a vb határozatait.

Az előzetes programról 2021 decemberében döntött a NOB, akkor három sportágat hagyott ki. Most a lovaglást akadályversenyre, vagyis OCR-re (obstacle course racing) cserélő öttusa és a súlyemelés megkapta a végrehajtó bizottság támogatását, ezt a két sportág magyar hagyományait tekintve örömmel nyugtázhattuk. „Ez nagyon jó hír. Én a kezdetektől fogva optimista voltam, mert a nemzetközi szövetség olyan javaslattal állt elő, amely mindenben megfelel a NOB elvárásainak.

A sportág jövője szempontjából ez mindenképpen nagyon jó, új lehetőségeket teremt, miközben persze fáj a szívünk a lovaglásért”

– mondta az MTI-nek Mizsér Attila, a Magyar Öttusa Szövetség (MÖSZ) főtitkára, aki korábban a Mandinernek adott interjújában is beszélt a sportág jövőjéről. Hozzátette, hogy „ahogyan a változtatás elindult, botrányos volt, a semmiből történt meg, de a sportág megerősítése szempontjából jó döntés született a terjeszthetőség, az elérhetőség és a fenntarthatóság szempontjából.”