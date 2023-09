„Ez művészet!” – így dicsérik Kerkez Milos vasárnapi cselét

Vasárnap a csehekkel játszott barátságos mérkőzést a magyar válogatott, melyen végül 1-1-es döntetlen született.

A mérkőzés több emlékezetes pillanatot is tartogatott Sallai Roland gólja mellett. A Liverpool szurkolók is kiemelték Szoboszlai passzát is, de a közösségi oldalakon terjed egy olyan videó is, amelyben Kerkez Milos cseléről úgy beszélnek, hogy

„az művészet”.

A vonatkozó felvételt alább tekinthetik meg:

