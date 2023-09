„Szoboszlai ellopja a showt” – a Liverpool rajongói ismét a magyar klasszist méltatják

Cody Gakpo büntetőhöz jutott, Szoboszlai Dominik pedig ismét remekelt – erről írt hétfőn a Liverpool rajongói oldala, a This is Anfield. A lap ismertette: Szoboszlai Dominik „továbbra is ellopja a show-t”.

Szoboszlai teljesítményét „figyelemfelkeltőnek” nevezték ismét, miután 1-1-es barátságos döntetlenre vezette Magyarországot Csehország ellen.

„A magyar kapitány egy hatalmas távoli passzt szórt, amely a három nappal korábbi, Szerbia elleni remek szabadrúgás után a szurkolók figyelmét is felkeltette az interneten” – idézték fel a szurkolói oldalon.

Az említett passzt alább tekinthetik meg:

