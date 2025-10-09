Garden Point – az élet a kertben kezdődik (X)

Pofátlanság felsőfokon: a Tisza EP-képviselője válaszok helyett tovább „Zsolti bácsizik”
Lehet-e a kert több, mint egy ház körüli zöld övezet?
A kertre, teraszra vagy erkélyre egyre gyakrabban nemcsak rekreációs területként, hanem az otthonunk egyik többfunkciós, pihenő, találkozó, munka, vagy akár kedvenc tevékenységünk helyeként gondolunk. Pontosan e gondolatok hívták életre a Gardenway.hu internetes áruház tulajdonosának, a Garden Way vállalat Garden Point nevű márkáját. A márkához olyan termékek tartoznak, amelyek az esztétikumot és funkcionalitást ötvözve, tartós, egyéni igények szerinti kertrendezési lehetőségek tárházát nyújtják mindenkinek.
Egy egyszerű kérdésből született meg a Garden Point márka: hogyan rendezhetjük be a rendelkezésre álló külső teret kényelmesen, esztétikusan és praktikusan? A márka ma már az egyik legjelentősebb lengyel kertibútor-gyártó vállalat, és olyan kollekcióknak köszönheti hírnevét, amelyek megfelelnek a mai fogyasztók igényeinek, függetlenül attól, hogy hatalmas kerttel, kisebb terasszal vagy egy apró erkéllyel rendelkeznek. Termékkínálatában a teljesség igénye nélkül kerti bútorok, pavilonok, pergolák, napernyők, hinták, nyugágyak, de akár a növénytermesztéshez elengedhetetlen fóliaalagutak is találhatók.
A Garden Point termékek nem csupán esztétikusak. A márkanév arra is kötelez, hogy már a tervezés szintjén olyan termékek készüljenek, amelyek kényelmesek, tartósak és a mindennapi élet részét képezik. A márka célja, hogy a kert életünk fontos részévé váljon, ahol kellemesen tölthetjük az időt: szervezhetünk összejöveteleket, kikapcsolódhatunk, vagy csak egyszerűen kertészkedhetünk.
A márka egyik legjelentősebb termékcsoportját a praktikusságot és szépséget egyesítő pergolák és pavilonok alkotják. Ezek közül is a legnagyobb népszerűségnek a Garden Way Valencia kerti pavilon örvend. Elegáns, fedett építmény, amely árnyékot ad és megvéd az esőtől, a szúnyogháló és függönyök pedig igazán kellemes és barátságos összejövetelek lehetőségét teremtik meg. A pavilon rozsdásodásnak ellenálló alumínium váza stabilitással, a felépítés egyszerű összeszereléssel, és mindenek felett több évig tartó használhatósággal örvendeztet meg.
Mindezen megoldásoknak köszönhetően a pavilon nem csupán egy praktikus kerti berendezésdarab, hanem egyenesen a kert középpontja, hiszen remek helyszínt biztosít közös családi étkezésekhez, baráti összejövetelekhez vagy csendes esti olvasáshoz. Gyakorlatilag a kert akkor is használható, ha az időjárás nem éppe a legkedvezőbb, hiszen egy fedett pavilon árnyékában akár tűző napsütésben, vagy nyári zivatarban is tarthatunk összejöveteleket.
Egyre többen keresnek olyan megoldásokat, amelyeknek köszönhetően a terasz az egész szezonban használható. Erre adnak választ a Garden Point teraszpergolái. Minimalista stílusuknak és széles méretválasztékunknak köszönhetően remekül illenek a modern építészeti megoldásokhoz. A népszerű Santorini teraszpergola nagyszerű példája egy könnyed, mégis tartós felépítménynek, amely egyedi jelleget kölcsönöz a terasznak.
Legalább ugyanilyen jelentőséggel bírnak a kerti napernyők, amelyek könnyűek és funkcionálisak, és emellett áthelyezhetők is. Árnyékot nyújtanak kánikulában, és stílust visznek minden kertbe. Ez az árnyékoló különösen teraszokon és erkélyeken kedvelt megoldás, ahol rendkívül fontos a sokoldalú felhasználhatóság.
A pergolák és napernyők harmóniával töltenek meg minden kertet. Védelmeznek, és esztétikai élményt nyújtanak. Árnyékukban kellemesebb meginni a reggeli kávét, délután laptopon dolgozni vagy hosszú közös estéket baráti társaságban tölteni.
A pihenésre hívogató kerti bútorok a kert legmeghatározóbb részei. A Garden Point kertibútor-kínálatában az étkezőbútoroktól kezdve egészen a kényelmes sarokgarnitúrákig minden megtalálható. Mindegyikre igaz, hogy ellenáll az időjárási viszonyoknak, és könnyen tisztán tartható.
Ügyfeleink kedvencei közé tartoznak a Calabria kollekció polirattanból készült, rendkívül elegáns és tartós garnitúrái. Ideális megoldás mindazok számára, akik a szabadban sem kötnek kompromisszumot a kényelem, a stílus vagy a funkcionalitás javára.
A Garden Point célja, hogy minden kert a kikapcsolódás helyszínévé válhasson. A fák árnyékában vagy a teraszon felállított hinták és nyugágyak a vakáció gondtalan pillanatait lopják be a rohanó hétköznapokba.
Emellett a márka termékeivel azokra is gondol, akik a kertészkedésben lelnek örömöt. A fóliaalagutak alatt saját termesztésű, egészséges, egyenesen a kertből szedhető zöldségek és zöldfűszerek találnak védelmet. Remek megoldás azoknak, akik a természetesség hívei, és saját termést szeretnének fogyasztani.
Kert, terasz vagy erkély: mind-mind az Ön életstílusát tükrözi. Egy kényelmes kerti sarokgarnitúra, egy árnyékos pavilon vagy egy fóliaalagút saját terméseinek? Mindezt megtalálja a Garden Point termékei között!
Ez a márkanév a természetközeli életstílus megtestesítője: minden téren a kikapcsolódás és az egyéniség a lényeg! A termékeket kizárólag a gardenway.hu internetes áruház forgalmazza, ezért mindig biztos lehet abban, hogy eredeti, minőségi és egyéni igényeinek megfelelő szolgáltatásban részesül.
Fotók forrása: Gardenway.hu