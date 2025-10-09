Garden Point – az élet a kertben kezdődik (X)

A kertre, teraszra vagy erkélyre egyre gyakrabban nemcsak rekreációs területként, hanem az otthonunk egyik többfunkciós, pihenő, találkozó, munka, vagy akár kedvenc tevékenységünk helyeként gondolunk. Pontosan e gondolatok hívták életre a Gardenway.hu internetes áruház tulajdonosának, a Garden Way vállalat Garden Point nevű márkáját. A márkához olyan termékek tartoznak, amelyek az esztétikumot és funkcionalitást ötvözve, tartós, egyéni igények szerinti kertrendezési lehetőségek tárházát nyújtják mindenkinek.

Az ötlettől a kertig vezet az út – a márka története

Egy egyszerű kérdésből született meg a Garden Point márka: hogyan rendezhetjük be a rendelkezésre álló külső teret kényelmesen, esztétikusan és praktikusan? A márka ma már az egyik legjelentősebb lengyel kertibútor-gyártó vállalat, és olyan kollekcióknak köszönheti hírnevét, amelyek megfelelnek a mai fogyasztók igényeinek, függetlenül attól, hogy hatalmas kerttel, kisebb terasszal vagy egy apró erkéllyel rendelkeznek. Termékkínálatában a teljesség igénye nélkül kerti bútorok, pavilonok, pergolák, napernyők, hinták, nyugágyak, de akár a növénytermesztéshez elengedhetetlen fóliaalagutak is találhatók.

A Garden Point termékek nem csupán esztétikusak. A márkanév arra is kötelez, hogy már a tervezés szintjén olyan termékek készüljenek, amelyek kényelmesek, tartósak és a mindennapi élet részét képezik. A márka célja, hogy a kert életünk fontos részévé váljon, ahol kellemesen tölthetjük az időt: szervezhetünk összejöveteleket, kikapcsolódhatunk, vagy csak egyszerűen kertészkedhetünk.

Pergolák és pavilonok – a kert szívében