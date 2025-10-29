Ft
nyeremény MVM Next kampány ajándékkártya ügyfél igény felület

Digitális kényelem és értékes nyeremények – most duplán megéri e-számlára váltani (X)

2025. október 29. 11:35

Az akció nemcsak kényelmes ügyintézést kínál, hanem értékes nyereményekkel is ösztönzi az átállást: a kampány résztvevői között 50 db 20 000 Ft értékű webshop utalvány, valamint egy 300 000 Ft-os belföldi utazási ajándékkártya talál gazdára.

2025. október 29. 11:35
null

A digitalizáció ma már nem a jövő, hanem a jelen: egyre többen intézik ügyeiket online, kényelmesen és biztonságosan. Ennek ad új lendületet az MVM Next november 30-ig tartó e-számla kampánya is, amelynek célja, hogy még több ügyfél megismerje a digitális számlázás előnyeit. Az akció nemcsak kényelmes ügyintézést kínál, hanem értékes nyereményekkel is ösztönzi az átállást: a kampány résztvevői között 50 db 20 000 Ft értékű webshop utalvány, valamint egy 300 000 Ft-os belföldi utazási ajándékkártya talál gazdára.

Gyors, biztonságos, környezetbarát megoldás

Az elektronikus számlázás egyik legnagyobb előnye, hogy megszűnik a papíralapú ügyintézés minden kellemetlensége: nincs több elveszett számla, nincs papírhalom, nincs sorban állás. Az ügyfelek minden korábbi számlájukat egyetlen felületen, online vagy mobilapplikáción keresztül visszakereshetik, így az adminisztráció átláthatóbbá, a mindennapi ügyintézés pedig egyszerűbbé válik.

Az e-számla használatával bárhol és bármikor kényelmesen befizethető a számla bankkártyával, átutalással vagy csoportos beszedéssel – biztonságosan, csupán néhány kattintással. A digitális felület segítségével a korábbi számlák gyorsan elérhetők, így a fogyasztás is könnyen követhető, ami tudatosabb háztartási gazdálkodást tesz lehetővé.

Egy kis motiváció a váltáshoz

Az e-számlára váltás most nemcsak a mindennapokat teszi egyszerűbbé, hanem szerencsét is hozhat. Az MVM Next október 15. és november 30. között futó kampánya során minden olyan ügyfél, aki elektronikus számlára vált, automatikusan részt vesz a sorsoláson. A nyertesek az 50 db 20 000 Ft-os webshop utalvány egyikét, vagy a fődíjat, egy 300 000 Ft értékű belföldi utazási ajándékkártyát vihetik haza. A sorsolás decemberben lesz, így a szerencsés nyertesek akár az ünnepeket is megkoronázhatják egy különleges élménnyel.

Pár kattintás a fenntartható jövőért

A digitális ügyintézés nemcsak kényelmes, hanem környezetbarát is. Az e-számla használatával jelentősen csökken a papírfelhasználás, így az ügyfelek aktívan hozzájárulhatnak a fenntartható jövő építéséhez. A regisztráció mindössze néhány percet vesz igénybe, és még egy kisfilm is segíti az átállást, amely lépésről lépésre mutatja be az e-számla igénylést, így bárki könnyedén áttérhet a elektronikus számlázásra.

Az MVM Next számára kiemelten fontos a digitális ügyfélélmény fejlesztése és a környezettudatos működés. Több millió ügyfél már ma is a papírmentes, modern ügyintézést választja, hiszen az nemcsak kényelmes, hanem biztonságos és fenntartható megoldás is.

További információ és részletek: https://www.mvmnext.hu/kapcsoljdigitalisra 

X

Fotó: MVM NEXT

 

csulak
2025. október 29. 11:46
keszpenz = szabadsag bankszamla = kiszolgaltatotsag !
