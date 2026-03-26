Íme Európa afrikai öngólja

A legújabb makrogazdasági folyamatok, és különösen a közel-keleti háború, illetve annak következményei egyértelműen rávilágítanak arra, hogy a globális klímavédelem mára kőkemény iparpolitikai és geogazdasági hatalomgyakorlássá alakult – állítja egy friss anyag. Ez az új versenyfutás különösen nehéz helyzetbe hozza a külső finanszírozásra és importált technológiára szoruló afrikai, ázsiai és latin-amerikai országokat.

A zöldenergia-termelés és a modern zöldinfrastruktúra kiépítése ugyanis hatalmas tőkeigényű folyamat, amelyhez a globális dél államainak önmagukban nincs meg az elegendő erőforrásuk.

A nagyhatalmak így egyre inkább a technológiai transzferen és a kihelyezett hiteleken keresztül igyekeznek magukhoz láncolni ezeket a feltörekvő piacokat, ami teljesen új dinamikát hozott a nemzetközi kereskedelembe – és akkor még nem is szóltunk az újabb közel-keleti konfliktusról és annak várható világgazdasági hatásairól.