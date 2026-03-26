Íme Európa afrikai öngólja

A dekarbonizáció mára nemes célból kőkemény geogazdasági fegyverré vált. Miközben Brüsszel a kínai térnyerés elleni ideológiai harccal van elfoglalva, Afrika a valódi iparosítást választja. Ha az unió nem képes félretenni a gőgjét és Pekinggel is együttműködve üzletelni a fekete kontinensen, végleg statiszta marad a globális dél erőforrásaiért vívo
A legújabb makrogazdasági folyamatok, és különösen a közel-keleti háború, illetve annak következményei egyértelműen rávilágítanak arra, hogy a globális klímavédelem mára kőkemény iparpolitikai és geogazdasági hatalomgyakorlássá alakult – állítja egy friss anyag. Ez az új versenyfutás különösen nehéz helyzetbe hozza a külső finanszírozásra és importált technológiára szoruló afrikai, ázsiai és latin-amerikai országokat.
A zöldenergia-termelés és a modern zöldinfrastruktúra kiépítése ugyanis hatalmas tőkeigényű folyamat, amelyhez a globális dél államainak önmagukban nincs meg az elegendő erőforrásuk.
A nagyhatalmak így egyre inkább a technológiai transzferen és a kihelyezett hiteleken keresztül igyekeznek magukhoz láncolni ezeket a feltörekvő piacokat, ami teljesen új dinamikát hozott a nemzetközi kereskedelembe – és akkor még nem is szóltunk az újabb közel-keleti konfliktusról és annak várható világgazdasági hatásairól.
Ebben az átalakuló világrendben az Európai Unió a klímavédelmi ambícióit immár elválaszthatatlanul a saját, egyre csökkenő hatékonyságú versenyképességi stratégiájához köti. Brüsszelben uralkodóvá vált az a megközelítés, amely rendszerszintű kockázatként tekint a keleti technológiákra, különösen Kínára.
Peking az elmúlt bő egy évtizedben szisztematikusan építette ki dominanciáját a zöldipari ellátási láncokban, az akkumulátorgyártástól kezdve a napelemeken át a kritikus nyersanyagok finomításáig.
Az európai vezetés – tegyük hozzá, jogosan – ezt a mélyülő technológiai és nyersanyagfüggőséget a kontinens stratégiai autonómiájára leselkedő legnagyobb veszélyként értékeli, ám kizárólag a blokkosodás logikája mentén próbál leválni a kínai ellátási rendszerekről.
A fejlődő világ és különösen az afrikai kontinens azonban merőben más szemüvegen keresztül figyeli a globális sakktáblát. Az ottani államok vezetői számára a nyugati és a keleti nagyhatalmi rivalizálás legfeljebb csak másodlagos tényező.
Számukra elsődleges a gazdasági felzárkózás, a fiatalodó népességnek pedig elengedhetetlen munkahelyteremtés, valamint a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése.
A fekete kontinens országai nem ideológiai elvárások alapján választanak partnert maguknak, hanem ennél sokkal egyszerűbben: ahonnan a leggyorsabban és a legkedvezőbb kondíciókkal érkezik a tőke és a működőképes technológia, azzal az oldallal fognak üzletelni. A zöldátállás számukra a gyors iparosítás és a gazdasági kitörés legegyértelműbb eszköze.
Afrika országainak a vezetői tisztában vannak azzal, hogy a föld olyan kritikus ásványkincseket rejt, amelyek nélkül az európai vagy a kínai elektromobilitási törekvések és a megújulóenergia-termelés elképzelhetetlen lenne. Ugyanakkor az elmúlt évtizedek keserű tapasztalataiból tanulva ezek az államok ma már határozottan elutasítják a puszta nyersanyagexportőri szerepet.
Ehelyett a helyi iparosításban és a hazai hozzáadott érték növelésében látják a természeti erőforrásaik sikeres kiaknázásának zálogát.
Ezt a célt pedig csak sokrétű, diverzifikált partnerségekkel tudják elérni. Kína ezt a modellt rendkívül gyorsan felismerte, és a bányászati koncessziók mellett ma már komplett infrastruktúra-fejlesztési csomagokat kínál, ami behozhatatlan versenyelőnyt jelent számára a gyakran lassan mozgó nyugati intézményekkel szemben.
Látva ezeket a strukturális folyamatokat, egyre világosabb, hogy Európa eddigi afrikai stratégiája zsákutca.
A pekingi befolyás mindenáron való elkerülésére építő, a kizárólagosságra törekvő és gyakran kioktató európai közeledés ugyanis rendre zárt ajtókba ütközik.
Ha az Európai Unió valóban tényező kíván maradni a globális térben, és biztosítani akarja a létfontosságú nyersanyagokat a saját bukdácsoló ipara számára, akkor radikális szemléletváltásra van szüksége.
Brüsszelnek fel kell ismernie, hogy a fejlődő világ energiaátmenetének finanszírozása gigantikus feladat, és ezt a Nyugat önerőből képtelen végrehajtani. Így egy stratégiailag átgondolt kínai–európai együttműködés az afrikai piacon puszta gazdasági racionalitás, nem gyengeség.
Ez a fajta pragmatikus megközelítés hasznos, hiszen Európa jövőbeni mozgástere és versenyképessége nagyban függ attól, hogy képes lesz-e a dogmatikus elzárkózás helyett a gazdasági realitásokat előtérbe helyezni a nemzetközi térben.
Ha az öreg kontinens hajlandó rugalmas partnerségeket kialakítani, sőt akár az ázsiai versenytársaival közösen fellépni a harmadik piacokon, azzal a saját ipari hanyatlásának megfékezésén kívül érdemben hozzájárulhat egy stabilabb globális dél kialakulásához is.
Számunkra a kialakult helyzet egyértelmű visszaigazolás: a keleti technológiai tőke és a nyugati piacok közötti összekötő szerep betöltése nem csupán egy helyi gazdaságpolitikai kísérlet, hanem az az egyetlen működőképes túlélési modell, amely az átalakuló világrendben hosszú távon is képes biztosítani a növekedésünket.
Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP