Pentagon 2.0: a Szilícium-völgy hadba indul a Big Five ellen 

Aznap, amikor Donald Trump aláírta az új gazdaságpolitikájának egyik alappillérét jelentő adócsökkentő törvényjavaslatot, a Big, Beautiful Billt (BBB), Washington felett a siker megünneplésére B–2-es lopakodók, F–22-es és F–35-ös vadászgépek húztak át. A légierő jelenléte azonban nemcsak a dokumentum szignálásának, hanem annak tartalmának is szólt. A BBB nem csupán a jóléti programok megnyirbálását, a Biden-féle zöldtámogatási törvény visszavonását, hanem a hadsereggel kapcsolatos beruházások növelését is tartalmazza. És van benne még valami: a jogszabály, amely 300 milliárd dollárt szán az Egyesült Államok hadseregének, belbiztonságának és védelmi infrastruktúrájának modernizációjára, 6 milliárd dollárt különít el külön a határbiztonsági technológiák bővítésére.

Ebből egy jelentős szeletet tettek félre autonóm megfigyelőrendszerek gyártására és telepítésére – ennek azonban az Egyesült Államokban egyetlen kormányzati jóváhagyással rendelkező szállítója van, mégpedig az Anduril, amelynek egyik alapítója az a Peter Thiel, akit ezer politikai és üzleti szál fűz Donald Trumphoz és J. D. Vance alelnökhöz.

A másik nagy nyertes a Palantir adatelemző techvállalat lehet, (milyen a sors), szintén Peter Thiel szárnyai alatt. Nyomukban pedig ott sorakozik sok tucat olyan cég, amely harcba indul az Öregek, a hagyományos védelmi vállalkozások ellen. Van miért kockáztatni: a BBB 150 milliárd dollárt különít el innovatív drónrendszerekre, a haditengerészet technológiai fejlesztésére és az amerikai nukleáris elrettentő rendszer modernizálására – és további 165 milliárdot a belbiztonsági tárca technológiai rendszereinek fejlesztésére és gyártására. A Palantir már annyi kisebb szerződést kötött a Pentagonnal, hogy azokat végül egyetlen gigantikus megállapodáscsomagba vonták össze, amelynek az ára a következő évtizedben elérheti a tízmilliárd dollárt is. A kormánymegrendelések egyetlen negyedév alatt 50 százalékos bevételnövekedést eredményeztek a vállalatnak, az üzlet pedig még csak most indul be igazán.

Más techvállalatok is igyekeznek a legnagyobb előnyt kovácsolni abból, hogy a mesterséges intelligencia ennyire a védelmi fejlesztés középpontjába helyezte a potenciális hadiipari szerepüket: az innovatív technológiák iránti érdeklődés a gigászok (mint a Google, az OpenAI vagy az xAI) mellett olyan feltörekvő startupoknak is százmilliós szerződéseket hozott tető alá, mint a mindössze négyesztendős múltra visszatekintő Anthropic – vagyis a Pentagon immár nem válogat, ha mesterségesintelligencia-alapú technológiák bevezetéséről van szó.