Bizonyította Brüsszel, hogy megijedt Trumptól – olyan lépésre szánták el magukat, amelyet eddig kínosan kerültek

Olyan az egyik, mint a másik

Brüsszel nincs könnyű helyzetben. Még önmagának is nehéz lesz beismernie, hogy végig a magyar kormánynak volt igaza, amikor a konnektivitás és a gazdasági semlegesség irányát meghirdette. A magyar kormány ugyanis úgy tudta kiépíteni a leggyümölcsözőbb gazdasági kapcsolatot Kínával, hogy közben végig harcolt Brüsszellel és az Egyesült Államokkal, amiért nem volt hajlandó beállni az ázsiai országot büntetni vágyók táborába. Mindeközben teljes ellenszélben ápolta a barátságát éveken át a Trump-körrel, szintén egyedüliként egész Európában, e területen is dacolva a mainstreammel. Úgy hirdette meg a sokat kritizált gazdasági semlegesség elvét, hogy Trump elnökké választása már be is bizonyította az elmélet életképességét.

Brüsszel kereskedelmi és gazdasági kapcsolatainak átpolitizálása Kína és a globális dél felé hatalmas hibának bizonyult. Az egyoldalú elkötelezettség az Egyesült Államok irányába még nagyobbnak. Miközben a Kína ellenében politizáló és az Oroszország elleni szankciókat már-már napi rutinnal szövegező Ursula von der Leyen diverzifikációt emlegetett, valójában beszűkítette a lehetőségeket, és újabb függőségi viszonyt hozott létre, ezúttal Washingtonnal.

Európa csak most kezd ráébredni, hogy az ideológiai alapon létrehozott gazdasági biztonság valójában nem is létezik.

Brüsszel azt igyekszik bizonygatni, hogy az eddig az Egyesült Államok diktálta Kína-ellenes politikában továbbra is partner lesz, miközben kétségbeesetten fordul Kína és a globális dél felé a kereskedelmi kapcsolatok elmélyítésének reményében. (A Mercosur-megállapodás már ennek a diverzifikációs törekvésnek egy fontos eleme, a szerződéssel kapcsolatban azonban több tagállamnak is súlyos kifogásai vannak, ami a jövőre nézve alaposan megnehezítheti az együttműködést.) Mindezt úgy, hogy geopolitikai gyengeségénél fogva meg sem kísérelhet szokása szerint drasztikus feltételeket szabni, és ismét átpolitizált gyakorlatokat folytatni. Ahogy az EB-elnök mondta: együtt kell működni, még akkor is, ha nem tetszik, amit csinálnak.