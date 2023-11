Így omlott össze egy év alatt a brüsszeli mesterterv

A randevúajánlat terve azonban már az elején majdnem összeomlott: Brüsszel jóval a találkozó előtt átküldött egy 16 oldalas dokumentumot a CELAC-államoknak, úgy vélve, hogy az tökéletes lesz az esemény közös zárónyilatkozatának. A CELAC egyáltalán nem gondolta úgy, és vissza is küldte az erősen megcsonkított és átírt szöveget. Teljesen abszurd módon az Európai Unió bürokratáinak – miközben a nyersanyagokat igyekezett megszerezni – az volt a legnagyobb gondja, hogy a CELAC ítélje el a nyilatkozatban Oroszország Ukrajna elleni agresszióját. A pragmatista gazdaságfilozófiát képviselő déli államok újra kifejtették, hogy nincs közük az amerikai–orosz–ukrán–EU-konfliktushoz, és nem is akarják beleártani magukat semmilyen módon. Éppen ezért azt is mereven visszautasították, hogy Zelenszkij elnök szózatot intézzen hozzájuk a csúcstalálkozó nyitányaként.

Ursula von der Leyen pályafutása egyik csúcspontjaként könyvelhetett volna el egy zsíros kereskedelmi megállapodást a CELAC-on, illetve a Mercosur-blokkon (EU, Brazília, Argentína, Uruguay és Paraguay) belül. Ám – amint arra Brazília elnöke, Lula da Silva nyomatékosan rámutatott: az unió már megint gyarmatosító megoldásokban gondolkodik, és a kereskedelmi tételek megvitatása helyett újabb és újabb (elsősorban zöld)feltételeket támasztott a tárgyalásokon. Aggódunk amiatt, hogy az EU az általa hangoztatott környezetvédelmi érveket összemossa a kereskedelem akadályozásával” – fogalmazott a vezető, dühösen jelezve, hogy nem tűri a zsarolást.

A kétnapos tárgyalások végül sehová nem vezettek.

Brüsszel azóta is azon tűnődik, hogy már megint mi a probléma az átpolitizált kereskedelmi szándékaival, a dél-amerikai országok azonban világossá tették: nem tűrik tovább a kizsákmányoló kapcsolatokat, vagyis feltételek helyett beruházásokat várnak el az EU részéről.

A legkegyetlenebbül (nem mellőzve némi szadista örömöt) Gustavo Martínez Pandiani, az argentin gazdasági miniszter egyik bizalmi tanácsadója fogalmazott: „Nem nyersanyag-beszállítók, hanem partnerek akarunk lenni. Ha csak beszállítók szeretnénk lenni, akkor biztosan nem Európát választjuk. Akkor ott van rögtön Kína”.

A pokolba vezető út és a kövek

Így festett az EU kockázatmentesítésének mesterterve 2023-ban. Az átpolitizált kereskedelmi hozzáállás, az Európai Unió geopolitikai súlyának totális félreértelmezése, valamint a gyakorlati megoldások diktátumszerű javaslata klasszikus zsákutcába vezették Brüsszelt. A leghihetetlenebb az, hogy még most is ott toporog a végében, és mindenáron tovább akar menni. Látja ugyan, de nem hajlandó tudomást venni az orra előtt tornyosuló falról.

A Kínától való fokozatos elszakadás hosszú és meredek emelkedőjén Brüsszel az elmúlt egy évben csak rossz lépéseket tett, egészen addig, amíg egyensúlyát vesztve vissza nem bucskázott a startvonalra.

Egy esztendő telt el komolyan vehető gyakorlati eredmény nélkül, ezalatt azonban sikerült olyannyira feszültté tenni az EU–Kína viszonyt, hogy már mindkét fél exportellenőrzésekkel, védővámokkal és kereskedelmi tilalmakkal dobálózik.

Alternatív és hosszú távú megoldást nem sikerült kidolgozni: a hazai bányászat éppen korrupcióba fulladt, Dél-Amerika jobb esetben kiröhögi Brüsszelt, rosszabb esetben tárcsázza Kínát ás Ázsiát, ahogyan azt az ausztrálok is tették.

Az Európai Bizottság elégedett lehet. Remek módszert választott arra, hogy megmutassa a világnak, hogyan lehet először telelocsolni a házat benzinnel, aztán magabiztos, „úgysemleszbaj” mosollyal leülni és rágyújtani egy cigire.

