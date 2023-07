Kínos epizóddá vált az EU legjobban várt idei csúcstalálkozója

Két napon át küszködött egymással az Európai Unió és a CELAC, a Latin-amerikai és Karibi Államok Közössége egy olyan csúcstalálkozón, amelynek elsődleges célja az interkontinentális kapcsolatok megerősítése volt. Ez igaz, a CELAC az európai piacot szeretné megcélozni, az EU pedig a Kínától való függetlenedés elérése érdekében ácsingózik a dél-amerikai országok kritikus nyersanyagaira. Win-win helyzet alakulhatott volna ki, ám Brüsszel ismét nem tagadta meg önmagát, és úgy akart tárgyalni, mintha még mindig 2015-ben járnánk, amikor utoljára rendeztek ilyen csúcsot. (Hogy azóta miért nem, arra Brüsszel tudja a választ. A CELAC várta a megkeresést, de az nem érkezett.)

A közeledés nem is ment könnyen. Brüsszel jóval a találkozó előtt átküldött egy 16 oldalas dokumentumot a CELAC-államoknak úgy gondolva, hogy az tökéletes lesz az esemény közös zárónyilatkozatának. A CELAC egyáltalán nem gondolta úgy, és vissza is küldte az erősen megcsonkított és átírt szöveget. A fő problémája a latin-amerikaiaknak Ukrajna volt, illetve az, hogy az EU elvárta, hogy a közös nyilatkozatban elítéljék Oroszország agresszióját.

Erre nem voltak és nem is lesznek hajlandóak: a pragmatista gazdaságfilozófiát képviselő államok többször kifejtették, hogy nincs közük az amerikai–orosz–ukrán–EU-konfliktushoz, és nem is akarják beleártani magukat semmilyen módon. Éppen ezért azt is mereven visszautasították, hogy Zelenszkij elnök szózatot intézzen hozzájuk a csúcstalálkozó nyitányaként.

Nicaragua és Venezuela különösen élesen tiltakozott Oroszország ukrajnai háborújának határozott elítélése ellen. A végleges nyilatkozat végül az eredeti 16 oldalról tízre zsugorodott, az EU-s közvetítők pedig már azt is sikerként könyvelték el, hogy a szövegbe „ukrajnai háború” helyett „Ukrajna ellen zajló háború” került be, amely Oroszország említése nélkül utal az agresszív beavatkozásra.