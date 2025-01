Kína tíz évvel gyorsabb saját magánál

A szerző a Makronóm újságírója.

Évtizedeket ver Kína a globális elektromosautó-piacon a versenytársakra, de saját magát is újra és újra legyőzi a zöldenergiás versenyben. Az előrejelzések alapján a kínai elektromos járművek értékesítése 20 százalékkal nő 2025-ben, ami értelmezhetetlenné teszi a nemzetközi prognózisokat és elemzői jóslatokat. Az eladások ilyen mértékű ugrása Peking saját számításait is áthúzta: a belföldi elektromos járművek értékesítése (beleértve a tisztán elektromosok mellett a hibrideket is) 2025-re 12 millió autóra nő, ami több mint kétszerese lenne a 2022-ben eladott 5,9 milliónak. Mint arra a Financial Times rámutat, így

Peking öt évvel ezelőtt kitűzött célja, amely szerint 2035-re az elektromos járművek adják az autóeladások 50 százalékát, tíz évvel a tervezett időpont előtt teljesül.

Ezzel párhuzamosan és törvényszerűen a hagyományos meghajtású autók értékesítése több mint 10 százalékkal, 11 millió alá fog zuhanni, ami viszont már 30 százalékos esés a 2022-es 14,8 millióhoz képest.

Európában és az Egyesült Államokban az elektromos járművek eladása az elmúlt évben eleve belassult az új autóipari technológiáktól való hagyományos félelem, az állami támogatási rendszerek káosza, valamint a Kínából érkező elektromosok elleni intézkedések miatt. Ezzel azonban még nagyobb lehetőséget biztosított Pekingnek, hogy már az idén az elektromos piac császárává koronázza magát úgy, hogy egyetlen ország se érhessen még a nyomába sem.