A lengyelek is belefáradtak az ukrajnai háborúba

Bár a bel- és külpolitikáját tekintve is egyre agresszívebb Donald Tusk miniszterelnök továbbra is támogatásáról biztosítja Ukrajnát, saját maga is szkeptikus hangokat üt meg, amikor a háborús ország EU-s csatlakozásának az ütemterve szóba kerül. Emellett immár határozottan elutasítja azokat az ukrán követeléseket, amelyek a lengyel MiG vadászrepülők átadására szólítottak fel (mint mondta, amíg meg nem érkeznek a megrendelt új amerikai vadászok, szó sem lehet róla, hogy a lengyel légteret Ukrajna miatt védelem nélkül hagyják), de azt az ötletet is kategorikusan visszautasította, hogy a lengyel hadsereg bármilyen formában részt vegyen Ukrajna területén egy békefenntartó misszióban.

***

Fotó: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko



