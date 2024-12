A német Bosch kínai megfelelőjévé válna a Huawei

Christoph Weber, az AutoForm kínai üzletágának vezetője szerint a vállalat bebizonyította, hogy az autóiparban kevés tapasztalatot szerzett technológiai cégek is képesek gyorsan növelni a piaci részesedésüket, és komoly fenyegetést jelenthetnek a hagyományos szereplőkre. A társaság a haszongépjárművek automatizálásában is lát lehetőségeket, különösen a bányák, a kikötők és a logisztikai központok területén. A külföldi piacokra való belépés azonban továbbra is kihívást jelent a geopolitikai feszültségek miatt.

