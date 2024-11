Trump nem végzi ki a globalizációt

A Kína-effektus

A legfogósabb kérdés természetesen Kína lesz: miután az ázsiai ország sokkal többet exportál, mint importál, bizonytalanná válik kereskedelmi többletének fenntartása. A Bloomberg-modell szerint Peking meg fogja találni magának az összes új piacot, ráadásul még előnybe is kerülhet: a világ az amerikai tarifák miatt az eddigieknél még inkább támaszkodni fog az ázsiai országgal folytatott kereskedelemre, vagyis egy esetleges washingtoni kereskedelmi háború éppen azzal az országgal fűzi majd szorosabbra a viszonyt, amelytől a Nyugat az elmúlt esztendőkben függetleníteni próbálja kereskedelmét.

Amit érdemes lesz figyelni, az természetesen a harmadik országok szerepe az USA–Kína-kereskedelemben. Az összekötő gazdaságok fontossága már most is felbecsülhetetlen: láthatjuk ezt Oroszország szankciók elleni küzdelmében, de máris jelentős szerepet játszanak a Kínából direkt nem, de közvetítők révén nagyon is bőséges, az Egyesült Államokba irányuló exportszámokban is. Azok az országok, amelyek ilyen formában csatlakoznak majd a globális kereskedelemhez (Kínából vásárolnak, majd eladják azt az Egyesült Államoknak) gyakorlatilag újraalkotják az ellátási láncok területét – egészen addig, amíg Washington félig lehunyt szemmel eltűri az egyébként számára is kedvező kiskapuk alkalmazását.