A német szakértő kiborult Trumpék ukrán béketervén: ez gyakorlatilag Ukrajna kapitulációját jelentené

Kegyelmet adott Lukasenka az ukránoknak – Donald Trump keze van a dologban
Szombat délben adták át őket.
Herfried Münkler szerint az amerikai tervezet gyakorlatilag Ukrajna kapitulációját jelentené.
Fellélegezhetünk-e az újabb trumpi „béketerv” után? Nem, mondja Herfried Münkler német politológus a Focusnak. A terv, amelyről állítólag az amerikai kormány tárgyalt Putyinnal, magában foglalja a Krím, valamint a Donyeck és Luhanszk megye átengedését Oroszországnak, valamint az ukrán hadsereg létszámának drasztikus csökkentését – mindezek Putyin maximalista követelései.
Úgy látja, Kijev ezt a tervet soha nem fogja elfogadni. Trumpnak ráadásul már nincs nyomásgyakorló eszköze Ukrajnával szemben, hiszen az amerikai fegyverszállításokat már lekorlátozta. Továbbá Ukrajna nem volt jelen ennek a tervnek az elkészítésénél, fölötte döntöttek annak a tartalmáról, ami a német szakértő szerint „klasszikus imperialista hozzáállás”.
Münkler úgy gondolja, valójában
ezt a tervet nem is lehet béketervnek nevezni, Ukrajna ráadásul nem is áll olyan rosszul szerinte a háborúban.
Hozzátette: Ukrajnában valóban fogynak a hadra fogható férfiak, de csak pénz kérdésének tartja, hogy Kijev ezt külföldi jelentkezőkkel pótolja.
A német politikatudós úgy véli: ha az ukrajnai fronton beköszönt a béke, Putyin egy másik frontot fog nyitni. Attól tart, a következő évtizedekben nem lesz nyugalom, legfeljebb néhány hét vagy hónap lesz két konfliktus között, amik orosz részről a világuralom helyreállítását fogják célozni, a cári birodalom mintájára.
Fotó: Olesya KURPYAYEVA / AFP