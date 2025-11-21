A német szakértő kiborult Trumpék ukrán béketervén: ez gyakorlatilag Ukrajna kapitulációját jelentené

Fellélegezhetünk-e az újabb trumpi „béketerv” után? Nem, mondja Herfried Münkler német politológus a Focusnak. A terv, amelyről állítólag az amerikai kormány tárgyalt Putyinnal, magában foglalja a Krím, valamint a Donyeck és Luhanszk megye átengedését Oroszországnak, valamint az ukrán hadsereg létszámának drasztikus csökkentését – mindezek Putyin maximalista követelései.

Herfried Münkler szerint az amerikai tervezet gyakorlatilag Ukrajna kapitulációját jelentené.

Úgy látja, Kijev ezt a tervet soha nem fogja elfogadni. Trumpnak ráadásul már nincs nyomásgyakorló eszköze Ukrajnával szemben, hiszen az amerikai fegyverszállításokat már lekorlátozta. Továbbá Ukrajna nem volt jelen ennek a tervnek az elkészítésénél, fölötte döntöttek annak a tartalmáról, ami a német szakértő szerint „klasszikus imperialista hozzáállás”.