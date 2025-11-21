Ft
Ft
5°C
3°C
Ft
Ft
5°C
3°C
11. 22.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 22.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ukrajna Oroszország Donald Trump ukrajnai háború Egyesült Államok

A német szakértő kiborult Trumpék ukrán béketervén: ez gyakorlatilag Ukrajna kapitulációját jelentené

2025. november 21. 16:55

Herfried Münkler szerint az amerikai tervezet gyakorlatilag Ukrajna kapitulációját jelentené.

2025. november 21. 16:55
John Healey brit védelmi miniszter szerint Putyin csak Donald Trump hívására lenne hajlandó béketárgyalásra.

Fellélegezhetünk-e az újabb trumpi „béketerv” után? Nem, mondja Herfried Münkler német politológus a Focusnak. A terv, amelyről állítólag az amerikai kormány tárgyalt Putyinnal, magában foglalja a Krím, valamint a Donyeck és Luhanszk megye átengedését Oroszországnak, valamint az ukrán hadsereg létszámának drasztikus csökkentését – mindezek Putyin maximalista követelései.

Herfried Münkler szerint az amerikai tervezet gyakorlatilag Ukrajna kapitulációját jelentené.

Úgy látja, Kijev ezt a tervet soha nem fogja elfogadni. Trumpnak ráadásul már nincs nyomásgyakorló eszköze Ukrajnával szemben, hiszen az amerikai fegyverszállításokat már lekorlátozta. Továbbá Ukrajna nem volt jelen ennek a tervnek az elkészítésénél, fölötte döntöttek annak a tartalmáról, ami a német szakértő szerint „klasszikus imperialista hozzáállás”.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter Sztálingrádja, Török Gábor minisztersége, Zelenszkij bukása – itt a Mesterterv legújabb adása

Magyar Péter Sztálingrádja, Török Gábor minisztersége, Zelenszkij bukása – itt a Mesterterv legújabb adása
Tovább a cikkhezchevron

Münkler úgy gondolja, valójában 

ezt a tervet nem is lehet béketervnek nevezni, Ukrajna ráadásul nem is áll olyan rosszul szerinte a háborúban. 

Hozzátette: Ukrajnában valóban fogynak a hadra fogható férfiak, de csak pénz kérdésének tartja, hogy Kijev ezt külföldi jelentkezőkkel pótolja.

A német politikatudós úgy véli: ha az ukrajnai fronton beköszönt a béke, Putyin egy másik frontot fog nyitni. Attól tart, a következő évtizedekben nem lesz nyugalom, legfeljebb néhány hét vagy hónap lesz két konfliktus között, amik orosz részről a világuralom helyreállítását fogják célozni, a cári birodalom mintájára.
 

Fotó: Olesya KURPYAYEVA / AFP

 

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Szerintem
2025. november 22. 04:13
A balfaszoknak tényleg fordítva van bekötve az agyuk. Abban a lázálomban vannak, hogy a győztes kapituláljon és fizessen a vesztesnek jóvátételt. Ilyen baromságot még Hitler se képzelt. Nem kapitulált, de azt se gondolta, hogy kapituláljanak a legyőzői, inkább öngyilkos lett.
Válasz erre
2
0
Szerintem
2025. november 22. 04:03
A kapituláció is jobb, mint a totális megsemmisülés. Mert mit is jelent az a kapituláció? Megadja magát. Hogy állj, feladom a harcot, beszéljük meg hogyan tovább. Ha nem adja meg magát, akkor is csak az van, hogy a győzelemre álló diktál és a vesztes csak még szarabb helyzetbe sodorja magát.
Válasz erre
2
0
BBrutus
2025. november 21. 22:17
A vesztesek mindig kapituláltak. Mit kell ezen csodálkozni, pláne felháborodni.
Válasz erre
2
0
kir2vik
2025. november 21. 20:18
"amik orosz részről a világuralom helyreállítását fogják célozni, a cári birodalom mintájára" A cári birodalom mikor uralta Európát vagy a világot? Buta zsidó bácsi meséje.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!