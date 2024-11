Európa előre sír a Trump-vámok miatt, pedig a pohár félig tele van

A Szójabab hadművelet

A Financial Timesnak nyilatkozva a Goldman Sachs vezető közgazdásza úgy tippelte, hogy egy vámháború jobban károsítaná az Európai Uniót, mint az Egyesült Államokat. Egy eszkalálódó tarifakonfliktus az EU GDP-jének az 1 százalékát tüntetné el, míg az USA-nak „csak” 0,5 százalékba fájna. Valójában senkinek nem érdeke egy kereskedelmi háború, és ha Brüsszel ügyesen taktikázik, akár el is kerülheti azt. Ursula von der Leyennek most nem hatalmi, hanem partneri pozícióból kellene szemlélnie az eseményeket, és visszaemlékezni elődje, Jean-Claude Juncker zseniális húzására, amellyel az első hivatali éveit töltő Trumpot le tudta csillapítani, mielőtt bedurvult volna a vámháború.

Juncker az Európai Bizottság elnökeként 2018-ban egy három és fél órás megbeszélésen meglehetős sikerrel rendezte le a kereskedelmi vitát Trumppal. Az elnök ígéretet tett, hogy nem vet ki további vámokat Európára, cserébe Juncker szavát adta, hogy Európa az addigiaknál sokkal nagyobb mennyiségben fog szójababot vásárolni az Egyesült Államoktól, és persze nem hanyagolja el a cseppfolyósított földgáz importját sem.

Üzletelni jöttem, alkut kötöttünk – mondta akkor az EB-elnök, pedig az ígérete mögött semmi kézzelfogható fedezet nem állt.

Az Európai Bizottságnak természetesen semmilyen forrása nem volt arra, hogy extra mennyiségű mezőgazdasági terményt kezdjen el vásárolni az Egyesült Államoktól, ahogyan a tagállamokat sem tudta erre ösztönözni. Juncker azonban tovább látott az orránál: Kína akkoriban éppen brutális extravámot vetett ki az amerikai szójababra (az ázsiai ország sertéstenyésztése okán a világ legnagyobb szójababimportőre), majd diverzifikációba kezdett. Ennek eredményeképpen az Amerikán kívüli szójababexportőrök (elsősorban Brazília) Kínába kezdtek szállítani, az így kiüresedett EU-s piac tehát valóban lehetőséget kínált az Egyesült Államoknak az export fokozására.

A jelek szerint Ursula von der Leyen első körben felütötte Juncker szakácskönyvét, és abból próbál mosolytortát sütni Trumpnak.

Az EB vezetője a napokban az új elnök megnyugtatása érdekében azt ígérte, hogy az Európai Unió sokkal több LNG-t fog vásárolni az Egyesült Államoktól, mint eddig. Ügyes próbálkozás, ha Junckernek bejött, akár VDL-nek is sikerülhet. A probléma az ígérettel természetesen az, hogy az EU-nak nincs közös LNG-vásárlási lehetősége. Létezik ugyan egy AggregateEU nevű gázvásárlási mechanizmus, de az annyira hidegen hagyta a vállalatokat, hogy a felhasználási mennyiség mindössze 2 százalékát szerezték be a segítségével. Mindenki a globális piacról szerzi be a szükséges mennyiséget, az importőrök pedig külön-külön kötnek szerződéseket az eladókkal (akiknek a zöme egyébként is az Egyesült Államokban tevékenykedik), vagyis VDL semmilyen kontraktust nem köthet ez ügyben senkivel. Az egész csupán arra jó, hogy azt mondja, amit Washington hallani akar – ám jelen esetben a diplomáciai gesztus legalább annyit számít a konfliktus rendezése érdekében, mintha valóban létre is jönne egy kereskedelmi megállapodás. Trump nagyon is tudja értékelni a gesztusokat.