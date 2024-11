Napokon belül megbuktathatja a kormányt a német pénzügyminiszter

A szerző a Makronóm újságírója.

A három párt (szociáldemokraták, szabaddemokraták, zöldek) alkotta német kormánykoalíció megalakulása pillanatától a nem működő kényszerházasság összes jellemzőjét magába sűrítette. Az egymástól teljesen eltérő gazdasági, pénzügyi és klímapolitikák békeidőben még csak-csak elműködnének egymás mellett, konszenzust teremtve a legfontosabb kérdésekben, azonban a világjárvány terhes öröksége és az ukrajnai háború következményeként berobbant energiaválság, annak iparra gyakorolt katasztrofális hatásai gyakorlatilag működésképtelenné tették a Scholz kancellár által kínnal-keservvel összetartott együttműködést. A tervezett költségvetésen tátongó sok tízmilliárd eurós lyuk, a Habeck gazdasági miniszter által agresszíven erőltetett, gyakorlatilag fedezet nélküli zöldátállás, valamint a folyamatosan sürgetett és a Lindner pénzügyminiszter által makacsul elutasított hitelfelvétel kérdése végleg kikezdte a kormány egyébként is darabokban heverő egységét – ahogyan a népszerűségét is. A szavazópolgárok kegyetlenül büntettek: a tartományi választásokon a koalíció tagjai csúfosan leszerepeltek, a közvélemény-kutatások szerint a három párt megítélése soha nem látott mélyponton van, olyannyira, hogy jelenleg a Lindner által vezetett szabaddemokraták be sem jutnának a következő parlamentbe.

A minden tekintélyét elvesztő szabaddemokrata FPD óriási dilemma előtt áll: amennyiben megbukik a koalíció, valószínűleg ötszázalékos küszöb alatt marad az előre hozott választásokon. Amennyiben azonban továbbra is támogatja a kormány – Lindner pénzügyminiszter által immár nyíltan hangoztatott – katasztrofális gazdaságpolitikáját, a választók sokkal súlyosabban fogják büntetni 2025 szeptemberében, mint most. Talán ez is megfordult Christian Lindner fejében, amikor lapot húzott a tizenkilencre, és a napokban egy tizennyolc oldalas dokumentumot küldött el (az írás, hogyhogy nem, azonnal kiszivárgott a sajtónak, így annak tartalmán és lehetséges következményein a közvélemény is idegesen csámcsog) Scholz kancellárnak (SPD) és Robert Habeck (Zöldek) gazdasági miniszternek, benne egy olyan, az eddigi gazdaságpolitikát alapjaiban megkérdőjelező, és azzal gyökeresen szakítani kívánó tartalommal, amelyet a két párt csak teljes arcvesztéssel tudna elfogadni.