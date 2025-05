Létezik még humor a magyar irodalomban – Makó Ágnes prózája

Jelen van a kortárs magyar irodalomban egy hullám, amelynek a képviselőit azért nem ismeri a nagyközönség, mert a mélyben úsznak, nem az áramlatok felszínén: egyik „irodalmi műhelyhez” sem tartoznak, a radar alatt maradnak. Ezek az írók lélegző, olvasmányos, mélyre ható, kicsit sem rózsás irodalmat ígérnek. Közös jellemzőjük, hogy eredetik, értelmezhető történetet bonyolítanak, és nyomot hagynak az olvasóban.

Ezúttal Makó Ágnest mutatjuk be, aki Budapesten született 1983-ban, jelenleg is ott él. Egy novelláskötete és egy verseskötete jelent meg. Most A részvétel nem önkéntes című „kisprózacsomagra” vetünk egy pillantást.

Létezik az abszurd irodalomnak egy jellemző, de nem általános vonása, amikor az „őrület”, az „elmozdulás” nem szervesül, amikor nem érzem a történeten, hogy a benne szereplő dolog – bármilyen dolog – megtörténhet a valóságban. A jó író, különösen, aki abszurdban utazik, falhoz állítja az olvasóját: nekem higgy, ne a szemednek! A képlet a kezdetek óta változatlan, a tehetség különbözteti meg az átélhető, irodalommá nemesülő abszurdot az öncélú abszurdtól. Ez utóbbi műanyag galaxisa külön árválkodik, és az úgynevezett valóság fölött lebeg átjárási pontok nélkül.