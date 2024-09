„Ez a koalíció nem jut el karácsonyig” – összeomlófélben a trón Scholzék alatt

Nyitókép: Fabian Sommer / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Bár Olaf Scholz kancellár pártja a hétvégi brandenburgi választáson elkerülte a legrosszabbat, és az összes többi középpárt szavazóbázisát kannibalizálva, az országos pártvezetést a helyi kampánytól eltiltva és AfD-álláspontokat kölcsönözve, az igen népszerű tartományi miniszterelnök mögé felsorakozva sikeresen rávert Németország Szociáldemokrata Pártja (SPD) 1,7 százalékot a jobboldali erőre, koalíciós partnereik már nem voltak ilyen sikeresek.

A Zöldek csúfosan kiestek a brandenburgi helyi törvényhozásból, a liberális FDP pedig már harmadszorra nem jutott be.

Így aztán a berlini jelzőlámpa-koalíció alatt így is inog a szék – csak most nem a legnagyobb, hanem a legkisebb kormánypárt kínjai miatt. Mivel az FDP a német gazdaság, a kis-, közép- és nagyvállalkozók pártja, s az ő érdekeik az elmúlt négy év kormányzásában egyáltalán nem jelentek meg, ez a korábban mindkét nagy néppárttal szemben királycsinálóként fellépő párt teljesen elveszítette bázisát. Országosan a POLITICO Poll of Polls közvélemény-kutatási átlaga szerint 4 százalékon, azaz a parlamenti küszöb környékén sertepertélnek, a nemrég választó három keletnémet tartomány közül kettőben azonban egy százalékot sem értek el; csak Türingiában értek el mérhető eredményt, 1,1 százalékot.

Nem csoda, hogy az FDP-n belül a legnagyobb a frusztráció a súlyosan kínos kormányzati részvétel kapcsán.

Most, hogy már zsinórban a harmadik válsztáson nem sikerült megszólítani a helyi választók 5 százalékát, Wolfgang Kubicki pártalelnök jelezte, hogy nem igazán van már kedve az Olaf Scholz kormányában való részvételhez. Kubicki szerint a koalícióban való további részvételről ezen az őszön döntenek, és „nem hiszem, hogy jelenlegi teljesítménye mellett ez a koalíció eljut karácsonyig”, ugyanis a Zöldekkel való együttműködés az FDP számára jelenleg „toxikus”, a koalícióban „teljesen más felfogások” uralkodnak a gazdaságpolitika kapcsán.

„Vagy sikerül a következő tizennégy napban, három hétben találni ezügyben egy értelmes közös nevezőt, vagy a Szabad Demokraták számára nincs értelme tovább dolgozni ebben a koalícióban” – fogalmazott Kubicki.

Bijan Djir-Sarai, az FDP főtitkára hasonló üzenettel járja a brandenburgi választás óta a médiát, ő „a döntés őszéről” (Entscheidungsherbst) beszél konzekvensen.