Lett volna mit, de Biden semmit nem tanult kínai kollégájától

Tartja magát egy anekdota, ami Hillary Clinton és az amerikai kereskedelemi politika súlyos szereptévesztését, valamint a klasszikus gyarmatosításra épülő felfogás bukását sűríti egyetlen epizódba. A történet szerint az akkor az Obama-kormányzat külügyminisztereként tevékenykedő egykori first lady a 2010-es évek elején egy afrikai országba utazott, ahol a vezetőkkel a lehetséges amerikai beruházásokról is beszélt, amelyeket természetesen a szokásos demokráciaexport feltételeihez kötött, vagyis azt csinálta, amit minden amerikai vezető: kioktatta az adott országot arról, milyen amerikai érdekeknek kell megfelelnie ahhoz, hogy Washington pénzt küldjön és alapvetően nyersanyagkitermelésbe kezdjen a térségben. Mivel Clinton kifinomult diplomata volt, vitt magával ajándékot is: a sztori szerint afrikai tradicionális zenét tartalmazó CD-ket adott át, azt magyarázva, hogy az Államokban mennyire szeretik a kontinens kultúráját. A történet szerint az ország vezetői csak nagy erőfeszítéssel kerülték el, hogy ne röhögjék el magukat – egyikük később aztán elmondta: „Kaptunk kioktatást és néhány szép CD-t, majd ahogy Clinton elutazott, megjelent egy kínai delegáció degeszre tömött táskákkal, és megkérdezték, mit szeretnénk, milyen projektekbe fektessék be a pénzüket?”

Hogy a fenti történetnek mennyi a valóságalapja, nem tudni, remekül szemlélteti azonban a két nagyhatalom globális kereskedelempolitikájának üvöltő eltéréseit, valamint azt, miért maradt el az átpolitizált, hegemón látásmóddal és ideológiai alapon működtetett világgazdaságban hívő ország a pragmatikus, kizárólag az üzlettel foglalkozó Kína mögött.

Mélytengeri kikötő és némi kokain

A közelmúltban Peruban rendezték meg az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozóját, amelyen mind Hszi Csin-ping kínai elnök, mind a Fehér Házban már csomagoló Joe Biden részt vett. A fórum remek alkalmat kínált gazdasági és kereskedelmi megállapodások előkészítésére, a kapcsolatok erősítésére – és természetesen zsíros üzletek megkötésére. Latin-Amerika szerepe eddig sem volt csekély a világkereskedelemben, az elkövetkezendő években azonban a szokottnál is hatalmasabbá válik:

az elektromos átálláshoz nélkülözhetetlen globális lítiumkészletek 57 százaléka hever ott, a réz 37 százalékával – és nem mellesleg a kőolaj egyötödével együtt.

Hszi Csin-ping tehát mesteri időzítéssel éppen az APEC-csúcs körüli napokban avatta fel a világ egyik legnagyobb, természetesen kínai beruházású mélytengeri kikötőjének első egységét. A beruházás már csak azért is figyelemreméltó, mert a Chancay-kikötőt teljes egészében Kína üzemelteti, vagyis a nagyhatalom hatalmas lépést tett dél-amerikai kereskedelmi dominanciájának megerősítése érdekében. A kínai kormánnyal együtt örül Peru is: reményeik szerint a kikötő „Dél-Amerika Szingapúrjává teszi Perut”, és teljesen átalakítja a kontinens csendes-óceáni partvidékének kereskedelmét. Az Egyesült Államok már korántsem volt ennyire lelkes, és aggodalmát fejezte ki, hogy a kínai irányítás alatt álló kikötőt hadihajók is használhatják – erre azonban mind a perui, mind a kínai vezetés csak legyintett, halkan megemlítve, hogy Washingtonnak senki nem tiltotta meg a hasonló beruházások iránti nyitottságot.

Miközben a kínai elnök Peru történelmének egyik legnagyobb horderejű beruházását adta át, a fanyalgó Egyesült Államok elnöke úgy gondolta, tromfol egyet, és bejelentette, hogy kilenc Black Hawk helikoptert ajándékoz az országnak a kábítószer-ellenes küzdelem megsegítése érdekében.

Bónuszként mellé csomagolt pár használt metrókocsit is, amelyek Kaliforniában kifutottak, de a limai tömegközlekedés még hasznát veheti. Egy, a Financial Timesnak nyilatkozó szakértő tömör összefoglalója szerint: „Van egy óriási kínai megakikötő-projekt, amely Peru egykori nagyságát hirdeti. Aztán jön Biden, és ad néhány helikoptert. Üvöltő kontraszt volt”.