Von der Leyenék kamutárgyalása Kínával messziről bűzlik: nem is akarják elkerülni a kereskedelmi háborút

A valódi nyertes: Magyarország

Amikor arról írtunk, hogy Magyarország megmenekülhet Kína bosszúja elől, magunk sem gondoltuk, hogy az a bosszú ennyire gyors és lényegre törő lesz, ahogyan azt sem, hogy a magyar konnektivitás elmélete ilyen kézzelfogható eredményeket fog produkálni.

Van itt ugyanis a francia konyakháborúnál és a sertéshúsexport-csatáknál egy sokkal súlyosabb „bosszútétel”, ami fényesen igazolja a magyar gazdasági semlegességi törekvéseket. A Reuters beszámolója szerint a büntetővámok rögzítésével egy időben a pekingi kereskedelmi minisztérium egy találkozót szervezett a nagy kínai autógyártók vezetőinek, amelyen két kérés fogalmazódott meg:

a vállalatok állítsák le beruházási terveiket azokban az európai országokban, amelyek megszavazták az ellenük kivetett brüsszeli büntetővámokat. Ugyanakkor bátorították őket, hogy fokozzák a befektetéseket a tarifák ellen voksolókban.

Ezt figyelembe véve a büntetővámok legnagyobb nyertese valójában Magyarország lesz, ahol a BYD jövőre már eleve meg is kezdi a gyártást az európai piacra – az egyértelmű és legnagyobb vesztesei pedig Franciaország és Olaszország. Mind Meloni, mind Macron elnök (a büntetővámokat eredményező szubvencióellenes vizsgálat egyértelműen az utóbbi ötlete volt) kettős játékot űzött: egyfelől a kínai elektromos autók dömpingjével riogattak, és határozottan az extravámok mellett érveltek, másfelől igyekeztek minden képességüket latba vetve rávenni a kínai gyártókat, hogy náluk építsenek üzemet. A fejlemények tekintetében most a SAIC vállalatot lesz érdemes figyelni, amelynek elsődleges beruházási célpontja éppen Franciaország volt – ha a projekt kútba esik, az azt jelenti, hogy a pekingi vezetés rábeszélőképessége éppen jó időben találkozott a kínai autógyártók visszafojtott dühével. (Hasonló beruházási visszavonulás képzelhető el Olaszországban is, ahol viszont a Chery és a Dongfeng Motor folytatott előzetes tárgyalásokat lehetséges befektetésekről.)