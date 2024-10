Az e-autók piaca nem omlik össze, csak átmenetileg lassult

Az EU a napokban szavazott arról, hogy Kína elektromos autóit jelentős büntetővámokkal sújtja, márkától függő, de meglehetősen magas vámtételekkel. Mi volt erre Kína válasza?

Nem sokat késett a kínai reakció. A hivatalos nyilatkozatok és médiaértesülések szerint elsősorban a sertéshús, a tej, illetve egyes égetett szeszes italok, például a népszerű francia konyakok vámokkal sújtása, esetleges tiltása, korlátozása került szóba a kínai fél részéről. Ugyanakkor hosszabb távon a stratégiai kérdések messzebbre mutatnak. Peking ugyanis várhatóan nemcsak az EU-szerte támogatott mezőgazdasági termékeket célozza, hanem hosszú távon Európa ipari árucikkeivel szemben is protekcionista lépéseket fontolgat. Érthető és még akár jogos is lehet az a kínai érv, hogy ha az EU állítása szerint a kínai járműipar állami támogatás révén jut helyzeti előnyhöz, akkor ugyanez a logika Peking szemszögéből igaz az EU által erőteljesen támogatott mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek esetében is.

Miért lényeges a járműipar Európának, Magyarországnak?

Először is azt kell látni, hogy a járműgyártás rendkívül nagy súllyal szerepel mind az európai, mind a magyar gazdaságban. Magyarországon jelenleg a GDP 3,5-4 százaléka körül mozog a szűken vett járműipari termelés, de a 2010-es években ez az arány elérte az 5 százalékot is. Ugyanakkor rengeteg kapcsolódó iparág van, és ezek közül egyre fontosabb szerepet kapnak az energiatároló rendszerek, amelyek itthoni gyártásában kínai és koreai szereplők is jelen vannak.

Milyen kapcsolódó iparágakra gondolhatunk?

A járműiparban ma már közel sem csak a hagyományos beszállítókra kell gondolni, hiszen egy modern elektromos autónak nagyon nagy részét teszik ki az energiatároló rendszerek mind saját, mind hozzáadott értéket nézve. Magyarország különösen erős ezen a téren, hiszen a világon az eddig bejelnetett beruházások megvalósulását követően negyedik, Európában pedig a második legnagyobb energiatárológyártó-kapacitással bírunk majd, jelenleg e gyártókapacitások kiépítése van folyamatban hazánkban. A kínai és a koreai gyártók közreműködésével ez az ágazat egyre fontosabbá válik, ami nagyban hozzájárul az elektromosautó-ipar sikeréhez is.