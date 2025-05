Bejött a jóslat: elérte a zöldhullám Magyarországot – és erről a BYD is tehet

Nem véletlenül esett Magyarországra a BYD választása

A BYD-re is igaz, hogy piacvezető, mégpedig az új energiával hajtott járművek, a NEV (a New Energy Vehicles gyűjtőnév alatt a teljesen elektromos autókat és különböző hibrideket is magában foglaló alternatív hajtású járműveket, így a konnektorról tölthetőeket is értik – a szerk.) terén. Ez azt jelenti, hogy minden ötödik NEV-et ők állították elő 2024-ben, az autómárkák között pedig feljöttek mostanra a harmadik helyre.

A Szegeden a bejelentéskor 4,5 milliárd dollárból (mintegy 1600 milliárd forint) óriásgyárat építő ázsiai társaság számára nem ismeretlen Magyarország, hiszen – és ezt valószínűleg kevesen tudják –

kezdetben mobiltelefonokba gyártott akkumulátorokat, ezért fontos beszállítója lett a hazánkban 1997 óta kutatás-fejlesztési egységet működtető Nokiának.

Szegedről Európába

A Build Your Dreams – amelynek az európai központja lesz az ötödik telephelye nálunk a komáromi buszgyár, a fóti és pátyi létesítmények, valamint Szeged után – büszkén hangoztatja, hogy mindig a vásárlói igényekből indul ki, és célja a lokalizált globalizáció, vagyis ott gyárt, ahol értékesíteni szeretne. Lefordítva: Szeged révén mi vagyunk, leszünk a belépési pontja a kontinensre.

„Magyarországon épül meg az európai gyárunk, vagyis Európában, európaiaknak fogunk gyártani”

– mondta Erhardt Péter, a BYD Hungary PR-vezetője a magyar újságíróknak rendezett budapesti sajtótájékoztatón. Hozzátette: bár csak három éve indították el az értékesítést, azt akarják, hogy fél évtized múlva már európai márkaként tekintsenek rájuk.

Jelenleg hét tisztán elektromos hajtású típust kínálnak a kontinensen – folytatta –, de ez most megváltozik: piacra dobnak egy olyan modellt, amely jó minőségű, elérhető árú, azaz a megfizethető kategóriába tartozik, mert erre már régóta szükségük van az embereknek, így a magyaroknak is. Ez a 3,99 méteres hosszúságú, 2,5 méteres tengelytávval rendelkező Dolphin Surf, amelyet a szűk városi utcákra terveztek úgy, hogy közben belül meglepően sok helyet hagytak (a csomagtere például 308-ról 1037 literig bővíthető, ha lehajtjuk az üléseket).

A legolcsóbb változata 30 kWh-s akkumulátorral 220 kilométer WLTP-hatótávot biztosít, a Boost-változat 43,2 kWh-s teleppel 322 kilométerre képes, míg a csúcskategóriás Comfort 156 lóerős motorral 9,1 másodperc alatt gyorsul 100 kilométer per órás sebességre és 310 kilométer a kombinált hatótávja. Az összes változat végsebessége 150 kilométer per óra, és ami a töltési időt illeti: akár 22 perc alatt elérhető a 30–80 százalékos szint.

A Dolphin Surf magyarországi árai:

Active (30 kWh): 7 990 000 forint

Boost (43,2 kWh): 9 840 000 forint

Comfort (43,2 kWh, 115 kW): 10 870 000 forint

A kiszállítások 2025 nyarán kezdődnek, minden példányra 6 év általános, 8 év akkumulátor- és motorgarancia érvényes.

