Orbán bejelentette: Magyarországra helyezi európai központját a BYD, 2000 új munkahely jön létre

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke csütörtökön hivatalában fogadta Wang Chuanfut, a BYD vállalat elnök-vezérigazgatóját. A találkozót követően bejelentették, hogy

Magyarország és a BYD stratégiai együttműködési megállapodást kötött.

A megállapodást Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint a BYD részéről Stella Li ügyvezető alelnök írta alá. A BYD európai központjának létrehozása az Egy Övezet, Egy Út kezdeményezés keretében folytatott magyar–kínai együttműködés kézzelfogható eredménye – jelentette ki Wang Weizu, Kanton tartomány vezetője. „A BYD szerencsésnek mondhatja magát, hogy részt vehet Magyarország gazdasági fejlődésében” – tette hozzá.

A világ tanúja lehet a kínai–magyar együttműködésben rejlő határtalan lehetőségeknek”

– fogalmazott. Ez újabb lépés a két fél között. A központ mintegy 2000 új munkahelyet teremt, és többek között fejlesztési és tervezési feladatokat is ellát majd. A központ összehangolja tevékenységét a BYD gyáraival.

Wang Weizu elmondta, hogy ez nagyon fontos lépés mind a BYD, mind Magyarország, mind Kanton tartomány fejlődése szempontjából.

Kína és Magyarország mindig is jó partnerek voltak.

A két ország közötti kereskedelem mintegy 10 százalékát ez az egy tartomány adja. Orbán Viktor elmondta, hogy két évvel ezelőtt látogatást tett Kínában, és az azóta eltelt időszakban a magyar–kínai kapcsolatok tovább erősödtek.

A mostani megállapodás azt jelenti Magyarország számára, hogy a jövő autóit is itt fogják gyártani. „Az 1990-es években sikeresen kapcsolódtunk be a világ autógyártásába, most azonban a jövőről kell beszélni, mivel egy korszakváltás közepén vagyunk” – jelentette ki a miniszterelnök.

Új technológiák és új gyártók jelentek meg, és Magyarország ebből nem akar kimaradni.

„A magyar iparnak be kell kapcsolódnia az elektromobilitásba” – tette hozzá. Ez a jövő, bár önerőből elképzelhetetlen a siker – partnerekre van szükségünk. Csak akkor lehetünk eredményesek, ha van magyar–kínai együttműködés, mivel ebben a technológiában Kína a világelső – fogalmazott a kormányfő. Magyarország tagja az Egy Övezet, Egy Út kezdeményezésnek. Hszi Csin-ping meghívta Magyarországot a kínai gazdasági együttműködésbe – emlékeztetett a miniszterelnök.

Hozzátette, Magyarország egy konnektivitási stratégiát követ, mindenkivel pragmatikus együttműködést folytat.

Mint Orbán Viktor elmondta, Kínával stratégiai partnerséget alakítottunk ki, modernizáljuk és ellenállóbbá tesszük a magyar gazdaságot. Szavai szerint Kína az Egyesült Államok és Németország mellett a legnagyobb beruházó Magyarországon.

A gazdasági növekedés motorja a kínai beruházás. Infrastrukturális projekteken is együtt dolgozunk, például a Budapest–Belgrád vasútvonalon, a V0-ás teherforgalmi vasútvonalon, valamint Magyarország és Szerbia közötti egyéb fejlesztéseken.

Orbán Viktor leszögezte, „mindig is elleneztük a Kínával szembeni vámokat, és vissza kell térni a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködéshez”. A cél, hogy fejlesztési kapacitásokat is hozzanak az országba: először gyártás, majd fejlesztés, végül kutatás.

A mi nagy tervünk működik”

– jelentette ki.

A BYD most egy új korszakot nyit, hiszen egy fejlesztőközpontot is létrehoz Magyarországon. „Ez a BYD beruházása minőségi ugrást jelent, mivel a 2000 új munkahely nagy része magasan képzett szakemberek számára jön létre” – mondta a miniszterelnök.

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán