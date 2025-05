Így állunk elektromos autózásban a szomszédos országokhoz képest – mutatjuk a számokat

Az elektromobilitás egy olyan terület, ahol az elmúlt években sorozatos rekorddöntésekre lehettünk figyelmesek. A tisztán elektromos hajtású gépjárművek száma 2020 eleje óta több mint kilencszeresére nőtt Magyarországon, jelenleg több mint 100 ezer ilyen jármű van már az utakon, ráadásul a teljes flotta 30 százalékát tavaly, 2024-ben helyezték forgalomba. Az Energiaügyi Minisztérium várakozásai szerint

2026-ra pedig akár 120 ezerre nőhet a tisztán elektromos autók száma hazánkban.

Ezen eredmények úgy gondolhatnánk, hogy magukért beszélnek, azonban több okból is joggal lehetünk szkeptikusak. A rekordok egyrészt törvényszerűek is lehetnek, hiszen az elektromos autózás még mindig gyerekcipőben jár, így a növekedés egy természetes folyamat a szektorban. Másrészt a növekedés üteme önmagában nehezen értelmezhető adat, teljesebb képet adna, ha a többi, környező ország számait is mellé tudnánk helyezni.

Nézzük, mennyi elektromos autó suhan az utakon Közép-Európában, s hogy milyen tényezők befolyásolják, hogy mennyien választják ezt a műfajt!

Az elektromos autóflották számokban

BEV (teljesen elektromos) és PHEV (plug-in hibrid) elektromos autók aránya (2025 január)

BEV-ek (db) BEV-ek aránya PHEV-ek (db) PHEV-ek aránya Ausztria 200603 3% 73792 1,13% Csehország 31718 0,36% 21054 0,17% Horvátország 9987 0,29% 88146 0,14% Lengyelország 72589 0,19% 68866 0,17% Magyarország 65449 1,07% 31535 0,46% Románia 44940 0,46% 14634 0,12% Szlovákia 14612 0,30% 10904 0,27% Szlovénia 15812 0,94% 3223 0,21%

Az adatokból látható, hogy Magyarországon jelenleg a teljes autó flotta 1,07 százaléka tisztán elektromos és 0,46 százaléka plug-in hibrid elektromos autó. Ezen számok egyébként évről-évre gyorsabban növekednek, 2023-ban nagyjából 14 ezer, 2024-ben pedig 22 ezer járművel bővült a flotta. Fontos megjegyezni ezen a ponton, hogy az elektromos autózás még mindig gyerekcipőben jár, ezért az országok közti különbségek nem szignifikánsak, az idő elteltével fognak csak megmutatkozni igazán az ágazat győztesei.

Magyarország jelenleg a 2. helyen áll a vizsgált országok listáján, megelőzve ezzel többek közt Csehországot és Szlovéniát is, de látványosan lemaradva az osztrák adatoktól.

Az Európai Unió összes tagállamát együtt figyelembe véve a tisztán elektromos autók részaránya azonban 1,7 százalék, míg a hibrid-elektromosoké 1,32 százalék, amely messze meghaladja a régió országainak adatait.

Az adatokról Labodics Jánost, a Magyar Autóklub műszaki igazgatóját kérdeztük. A szakember szerint Ausztria jelentős előnye abból az egyszerű tényből adódik, hogy az elektromos autózás még mindig egy úri hobbi inkább, még nem érte el a szélesebb rétegeket. Az osztrák előny tehát a helyi fizetőképes keresletnek köszönhető, azonban ez önmagában nem lenne elegendő, Németországban a kormányzati támogatások nélkül például 30 százalékkal visszaestek az elektromos autó eladások, ami jól mutatja a kormányzati támogatások szükségességét.

Ausztria tehát egy más kategória, de adódott a kérdés, hogy a többi országhoz képest minek köszönhető a nagy magyar előny?

A nagy előny a szakember szerint jelentős részben a vállalatok eautó-beszerzéseit támogató kormányzati programnak köszönhető,

amelyek a többi vizsgált országhoz képest egyértelműen kiemelkednek a sorból. Az elektromos autózás népszerűsítése érdekében a kormány számos erőfeszítést tett az elmúlt években, az elektromos autó tulajdonosok a zöld rendszámuknak köszönhetően számos kedvezményben részesülnek. A kormány jelenleg is két programban, összesen közel 60 milliárd forinttal népszerűsíti az elektromobilitást. Az egyik program keretében a vállalkozások 30 milliárd forintos keretből igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást tisztán elektromos személygépkocsik, kisteherautók és kisbuszok megvásárlásához. Ez a támogatás azért is hatékony, mert az új járműeladások nagyjából 60 százaléka a vállalati megrendelésekből származik. Ezen támogatások fennmaradása kulcsfontosságú, de bármilyen nagy támogatások is vannak, egy szignifikánsan nagyobb részarányt nem lehetséges gyors ütemben elérni.

Az elektromosautó-eladások növekedését egyébként hazánkban és Európában leginkább a jogalkotók formálják – jegyezte meg Labodics János. A gyártók ezen jogszabályokhoz igazodnak, majd kénytelen-kelletlen ennek megfelelően módosítják a termék fejlesztéseket és az új modell stratégiákat. Eleinte a nagy teljesítményű benzin- és dízelautók szorultak a háttérbe, majd pedig a kisebb modellek következtek.

Gyártás szempontjából a tisztán elektromos autók jelenleg előnyben részesülnek a plug-in hibrid modellekhez képest, így kevés olyan gyártó van, amelyik hibridek terén erős lenne,

ezért is figyelhető meg az adatokban a tisztán elektromos autók előnye. Tehát az elektromos autózás legfőbb hajtóereje jelenleg nem a környezettudatosság, pusztán a kínálat változása okozza a növekvő keresletet ezen modellek iránt.

Az elektromos autók a közeljövőben

Figyelemre méltó jelenség, hogy a 2025-ös megrendelésekben az elektromos autók részaránya a tavalyi évhez képest az összes vizsgált országban növekedett, míg a fejlettebb nyugati országokban csökkenés volt tapasztalható.

A csökkenésnek számos oka van, a szakember szerint ezek közül kiemelendő például Kína előretörése.

Kína globális előretörése villámgyorsan jelentkezett a piacokon és látszólag semmi nem állítja meg őket.

Ezt a tendenciát számos hasonló termék esetén tapasztalhattuk, akár az okostelefonok, vagy a fényképezőgépek terén. Eleinte az emberek csak nevetnek a másolatokon, de idővel Kína vezető szerepet tölt be az egyes ágazatokban. Kis túlzással a szekerekről álltak át egyből az autógyártásba, de az elmúlt 10-20 évben láthattuk, hogy az autók minden alkatrészét képesek előállítani és már nem csak másolnak, hanem új fejlesztéseket is készítenek.

Ezen céltudatos, irányított fejlesztésekkel nehéz lesz felvenni a versenyt, a technológiailag fejlettebb és olcsóbb autók brutális hatással lesznek a piacra, akár lesz rájuk kivetve vám, akár nem. Ennek egy aggasztó jele például, hogy az elmúlt évek mindegyikében növekedett az eladott elektromos autóknál az Európán kívüli modellek aránya. Számos új kínai autómárka nevével fogunk megismerkedni várhatóan a közeljövőben, jelenleg is már a BYD a piacvezető, amelynek szegedi gyára miatt a hazai piacokon is várhatóan egyre nagyobb szerepet fog kapni a márka.