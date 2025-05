„A nagy terv működik”: újabb százmilliárd forint jön Magyarországra

Ahogy azt a Mandiner már április elején megírta, az épülő szegedi BYD-üzemnek fontos szerepe lesz a kínai elektromosautó-márka európai terjeszkedésében, de nemcsak a gyártóbázisa lesz Magyarországon, hanem az önvezetés kapcsán is fontos szerepet kap majd, sőt 2026-ban kutatás+fejlesztési (K+F) központot is létrehoz nálunk. A mai napon hivatalosan is bejelentették: a Build Your Dreams (BYD) európai „főhadiszállása” hazánk lesz, amely az Egy Övezet, Egy Út kezdeményezés keretében folytatott magyar–kínai együttműködés kézzelfogható eredménye.