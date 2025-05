A kínai BYD meggondolta magát: ez komolyan érinti a szegedi gyárát is

A Világgazdaság utal arra, hogy a BYD-t a magas vámokkal fogják vissza az amerikai piacon, és 17 százalékos importvámmal néz szembe Európában is. Emiatt helyi gyárakba, például a magyarországiba fektet be, de a következő években egy törökországi létesítmény építését is megkezdi, sőt a cég vezetői kilátásba helyezték egy harmadik európai gyár megépítését is.

Nyitóképünk illusztráció, fotó: Robert Way