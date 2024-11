Bezsongtak a szegediek – nagyon jól lehet majd keresni a BYD-üzemben

Magas fizetéssel csábítják a dolgozókat. Fotó: CFOTO / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

A cég szegedi beruházásának már a híre is felpezsdítette a munkaerőpiacot. Az M43-as autópályáról is jól látható, hogy a kínai gyár gőzerővel épül, és néhány hete a cég személyzeti osztálya már megkezdte a munkaerő-felvételt is. A tervek szerint egy év múlva, 2025 végén már legurulnak a gyártósorról az első szegedi elektromos autók. November elején Gong Tao, a Kínai Népköztársaság rendkívüli és meghatalmazott magyarországi nagykövete látogatást tett a Szegedi Szakképzési Centrum egyik tagintézményében, a Déri Miksa Műszaki Technikumban. A nagykövet – többek között – kínai nyelvkönyvekkel ajándékozta meg az iskolát, ahol egy mini kínai könyvtárat hoztak létre. A Szegedi Tudományegyetem Konfuciusz Intézete általános és középiskolában teszi lehetővé, hogy a diákok kínaiul is tanulhassanak. Az intézet nyelvtanárai összesen 430 tanulóval találkoznak hetente több alkalommal is.

Magyarországra eddig több mint 4000 milliárd forint kínai beruházás érkezett

– erről kedden Szijjártó Péter saját közösségi oldalán beszélt. A külügyi tárca vezetője Pekingből jelentkezett be, ahol kínai kollégájával tárgyalt a további együttműködésekről. A miniszter szerint az Európai Unióban Magyarország a kínai beruházások első számú célpontja.