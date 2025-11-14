Szijjártó Péter kemény választ küldött az Európai Bizottságnak: „Magyarország természetesen a javaslat ellen fog ma szavazni”

A külgazdasági és külügyminiszter ma reggel telefonon tárgyalt a norvég kereskedelmi miniszterrel, Cecilie Myrsethtel. Szijjártó Péter a tárgyalás során leszögezte: „Magyarország természetesen a javaslat ellen fog ma szavazni, mert a vámok és a szankciók eddig is óriási károkat okoztak az európai gazdaságnak, és nem kell több belőlük!!!”

Az Európai Bizottság és annak elnöke, Ursula von der Leyen alkalmatlan a feladata ellátására, itt az ideje a fordulatnak Brüsszelben!!”

– hangsúlyozta végül Szijjártó Péter.