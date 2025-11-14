Ft
11. 14.
péntek
Magyarország Ursula von der Leyen Szijjártó Péter Európai Bizottság

Szijjártó Péter kemény választ küldött az Európai Bizottságnak: „Magyarország természetesen a javaslat ellen fog ma szavazni”

2025. november 14. 11:17

A külgazdasági és külügyminiszter ma reggel telefonon tárgyalt a norvég kereskedelmi miniszterrel, Cecilie Myrsethtel a vámok kérdéséről.

2025. november 14. 11:17
null

Brüsszel nem tud lenyugodni: az Európai Bizottság újabb vámokat akar kivetni, ezúttal a vasötvözetek behozatalára – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter legújabb bejegyzésében. Szijjártó Péter kiemelte, hogy ezzel újabb áremelkedéseket fognak okozni, mert ezeket az alapanyagokat számos iparágban használják.

A külgazdasági és külügyminiszter ma reggel telefonon tárgyalt a norvég kereskedelmi miniszterrel, Cecilie Myrsethtel. Szijjártó Péter a tárgyalás során leszögezte: „Magyarország természetesen a javaslat ellen fog ma szavazni, mert a vámok és a szankciók eddig is óriási károkat okoztak az európai gazdaságnak, és nem kell több belőlük!!!”

Az Európai Bizottság és annak elnöke, Ursula von der Leyen alkalmatlan a feladata ellátására, itt az ideje a fordulatnak Brüsszelben!!”

 – hangsúlyozta végül Szijjártó Péter.

 

Vasalo
2025. november 14. 12:07
A green dealt már részben sikerült leszavazni, kizárolag a legnagyobb vállalatoknak kell még ezt az dokumentálni. A kis meg középvállalatokra már nem.
Válasz erre
0
0
salátás
2025. november 14. 11:57
ezek akkora kibaszott szerencsétlenek ott brüsszelben
Válasz erre
0
0
Nasi12
2025. november 14. 11:39
A lakásépítéshez vas is kell. Nehommá sikeres legyen a magyarok lakásépítési erőlködése. A cementre nincs extra vám? :)
Válasz erre
0
0
csulak
2025. november 14. 11:25
Kovetelni ursula lemondasat mer tnem az EU erdekeben dolgozik, hanem egy idegen allam ukrajna erdekeben !
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!