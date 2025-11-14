Szijjártó Péter kemény választ küldött az Európai Bizottságnak: „Magyarország természetesen a javaslat ellen fog ma szavazni”

„Itt az ideje megállítani ezt az őrületet!” – Szijjártó Péter is reagált az Ukrajnát megrázó korrupciós botrányra
„Be kell fejezni az európai emberek pénzének Ukrajnába küldését!” – jelentette ki a magyar külügyminiszter.
A külgazdasági és külügyminiszter ma reggel telefonon tárgyalt a norvég kereskedelmi miniszterrel, Cecilie Myrsethtel a vámok kérdéséről.
Brüsszel nem tud lenyugodni: az Európai Bizottság újabb vámokat akar kivetni, ezúttal a vasötvözetek behozatalára – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter legújabb bejegyzésében. Szijjártó Péter kiemelte, hogy ezzel újabb áremelkedéseket fognak okozni, mert ezeket az alapanyagokat számos iparágban használják.
A külgazdasági és külügyminiszter ma reggel telefonon tárgyalt a norvég kereskedelmi miniszterrel, Cecilie Myrsethtel. Szijjártó Péter a tárgyalás során leszögezte: „Magyarország természetesen a javaslat ellen fog ma szavazni, mert a vámok és a szankciók eddig is óriási károkat okoztak az európai gazdaságnak, és nem kell több belőlük!!!”
Az Európai Bizottság és annak elnöke, Ursula von der Leyen alkalmatlan a feladata ellátására, itt az ideje a fordulatnak Brüsszelben!!”
– hangsúlyozta végül Szijjártó Péter.