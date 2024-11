Megdöbbentő számok: 2023-ban az Európába irányuló kínai beruházások 44 százaléka Magyarországra érkezett

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

Magyarország már a kínai befektetések első számú célpontjává vált Európában, így tavaly a kelet-ázsiai országból a kontinensre irányuló beruházások 44 százaléka hazánkba érkezett – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Pekingben.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a kínai kollégájával, Vang Jivel folytatott egyeztetését követően kiemelte, hogy ez volt a huszonegyedik személyes találkozójuk, ami mutatja, hogy a két ország mekkora jelentőséget tulajdonít a kétoldalú kapcsolatoknak.

„A kínai és a magyar kormány is egyformaképpen fontosnak tartja ezen együttműködés fejlesztését (..) Magyarország már eddig is nagyon sokat profitált ebből az együttműködésből, és jó hír az, hogy a kínai kormány a jövőben is fenn kívánja tartani az együttműködést és annak magas színvonalát” – mondta.

Üdvözölte a két ország között létrejött átfogó stratégiai partnerséget, amelynek eredményeit szerinte napi szinten tapasztalni.

„Azok a beruházók, akik tiszteletben tartják a magyar törvényeket és szabályokat, szabadon működhetnek Magyarországon”

„Jelenleg Magyarország az Európába irányuló kínai beruházások első számú célpontja. A tavalyi évben az Európába irányuló kínai beruházások 44 százaléka Magyarországra érkezett” – húzta alá.

Illetve arra is kitért, hogy a hivatali partnere szerint a kínai vállalatok jól érzik magukat Magyarországon, annak köszönhetően, hogy hazánk a gazdasági semlegesség stratégiáját követve mind a keleti, mind a nyugati beruházásoknak otthont biztosít.

„Mi nem diszkriminálunk egy beruházót sem csupán azért, mert valamelyik égtáj felől érkezett hozzánk Magyarországra. Mindazok a beruházók, akik tiszteletben tartják a magyar törvényeket és szabályokat, szabadon működhetnek Magyarországon” – szögezte le.

Majd tudatta, hogy

jelenleg több mint 4000 milliárd forintnyi értékben zajlanak nagy kínai beruházások Magyarországon, amelyek munkahelyek tízezreit hozzák létre,

s biztosítják a következő évek gazdasági növekedésének alapját.