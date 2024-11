Nagy Márton: Magyar Péter tovább hazudik, jól láthatóan nem ismeri a gazdasági folyamatokat

Az év hátralevő részében pedig további gyorsulás várható, ezzel a fogyasztás egyértelműen felfelé húzza a teljes gazdasági teljesítményt. Ez már idén is érezhető a gazdaságban, de jövőre még erőteljesebben fejti ki hatásait. A szeptemberi súlyos árvíz egyszeri és átmeneti mérséklődést okozott a kiskereskedelmi forgalomban, októberben pedig visszaállt a korábbi hónapok kedvező szintjére.

Jó lenne, ha Magyar Péter nem ferdítené el az adatokat”

– áll a közleményben.

„Magyar Péter elszegényedésről hadovál, miközben elfelejti, hogy az egy felnőttre jutó átlagvagyon a 2008-as pénzügyi válság óta 200 százalék feletti bővülésének köszönhetően Magyarországon növekedett a 8. legnagyobb mértékben lakosság vagyona, a UBS Global Wealth Report 2024 szerint. Azt se felejtse el, hogy jelen pillanatban is közel 10 százalékkal nőnek a reálbérek, sőt a jövőben is fennmarad a jövedelmek vásárlóerejének 4-5 százalékos dinamikus emelkedése. De van még egy jó hír, a minimálbér még ennél is nagyobb mértkében emelkedhet a következő években.

Jó lenne, ha Magyar Péter olvasná a KSH jelentéseit”

– írták.

„Nekünk, a magyar kormánynak van egy programja arra, ez a 21 pontos Új Gazdaságpolitikai Akcióterv, hogy miképpen dinamizáljuk újra a magyar gazdaság növekedését. Neki nincs! Ennyi a különbség!” – zárta közleményét az NGM

(MTI)