Kiderítettük, miért akarja tönkretenni Brüsszel az európai mezőgazdaságot!

Az utóbbi évtizedekben a politikát és a közbeszédet az Akárholok uralták. Az Akárholok felfogása pedig egyfajta „progresszív individualizmus”, amiben az újdonság, az autonómia, a mobilitás a meghatározó érték, szemben a kevésbé értékelt csoportidentitásokkal, a hagyománnyal és a nemzettel.

Az Akárholok világpolgárnak tartják magukat, és számukra a munka az önmegvalósításról szól. Ezzel szemben a Valaholok konzervatívabbak és közösségelvűbbek.

Köztük ott vannak a globalizáció és a nyugati liberális berendezkedés vesztesei is, de tévedés a Valaholokat lesajnálóan, pusztán a tudatlan, leszakadó vesztesek kategóriájaként szemlélni. A Valaholok közé számítanak természetesen a mezőgazdaságban dolgozók is. Az Akárholokat pedig nyugodtan lehet azonosítani a brüsszeli bürokratákkal is. Céljuk pedig a Valaholok számának a csökkentése, mivel az utóbbi csoport veszélyt jelent a hatalmukra nézve.



Jól látszik tehát az ellentét a két csoport között. Brüsszel mostani mezőgazdaságot érintő negatív csomagjának a célja kimondva, vagy kimondatlanul: a vidéki élet háttérbe szorítása a városi világ mögött. Mi ennek az oka? Ahogyan azt már a migráció esetében is láttuk: a baloldali pártok azért is támogatják az illegális migráció legalizását, mert a beérkezők jóval nagyobb arányban voksolnak a baloldali-zöld-liberális erőkre, mint az őslakosság. Vajon a mezőgazdaság háttérbe szorítása mögött is a fenti motívumok húzódnak meg? Most több európai ország elmúlt évekbeli választásain keresztül mutatom be, hogy Brüsszel végső célja a vidéki élet felszámolása. Ennek a tervnek a végrehajtásából pedig a bürokraták profitálhatják a legtöbbet, ha ezek a szavazói tömegek eltűnnének.